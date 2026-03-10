e-Demokracija
15.2 C
Ljubljana
torek, 10 marca, 2026
e-Demokracija
ENG
...

Noro, zgodilo se je v Novem mestu: 13-letnik streljal na drugega človeka!

Kronika
Naboji - fotografija je simbolična. (foto: policija)

Piše: C. R. 

“Nekaj po 15. uri smo bili obveščeni o streljanju na območju naselja Brezje v Novem mestu, kjer naj bi osumljenec izstrelil več nabojev proti oškodovancu in pobegnil s kraja,” sporočajo iz PU Novo mesto. 

Na kraj je bilo takoj napotenih večje število policistov. Ugotovljeno je bilo, da v streljanju ni bil nihče poškodovan. Policisti in kriminalisti so opravili ogled, zavarovali najdene sledi in zbirali obvestila. V nadaljevanju so izsledili 13-letnega osumljenca in potrdili njegovo identiteto. Nadaljujejo s preiskavo in ugotavljanjem vseh okoliščin kaznivega dejanja poskusa uboja. O ugotovitvah bodo seznanili pristojno tožilstvo. Podrobnosti niso sporočili, niti kdo je oškodovanec.

PODPRITE DEMOKRACIJO!

Drage bralke, dragi bralci, donirajte Demokraciji in podprite pluralnost slovenskega medijskega prostora!

Donacija

Sorodne vsebine

© Nova obzorja d.o.o., 2026