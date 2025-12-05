Neznanca na Viču pod krinko telekomunikacijskih delavcev oropala žensko

Piše: C. R., STA

Neznana storilca sta v četrtek na območju Viča oropala oškodovanko. Eden od storilcev jo je na domu zamotil in se predstavil kot delavec telekomunikacijskega podjetja, medtem pa je drugi storilec iz hiše odtujil denar. Policisti iščejo storilca, ki sta se s kraja tatvine odpeljala z osebnim vozilom sivo-rjave barve znamke Renault Megane.

Eden od storilcev je bil visok približno 170 centimetrov in je imel temne kratke lase, star je bil med 30 in 40 let. Imel je okrogel obraz, nosil je očala s črnim okvirjem, oblečen pa je bil v modre kavbojke in sivo jakno, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

Ob tem na policiji opozarjajo, da drzne tatvine iz stanovanjskih hiš storilci izvršujejo na zelo prefinjen in pretkan način, oškodovance pa zavedejo do te mere, da preteče kar nekaj časa, preden ugotovijo, da so bili okradeni.

Žrtve so predvsem starejši občani. Storilci žrtev zamotijo s pogovorom in jih tako zvabijo iz hiše ali od hiše, tako da je nimajo več pod nadzorom. Njihovo odsotnost takrat izkoristijo drugi storilci in v času pogovora vstopijo v hišo, pregledajo notranjost in odtujijo v večini primerov denar ter nakit.