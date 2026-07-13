Najprej ustavili krepko “potrjeno” žensko, sledilo je tole …

Piše: C. R.

Policisti so imeli minuli konec tedna kar nekaj opravka z rogovileži v cestnem prometu.

Med opravljanjem nalog na območju Leskovca pri Krškem so policisti PP Krško v petek kontrolirali voznika kombija. Med postopkom so ugotovili, da ima 48-letni voznik kar poldrugi promil “pod kapo”. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje in prepovedali nadaljnjo vožnjo. Vendar pa se grešnik ni dal kar tako ugnati, zato ni upošteval opozoril in ukazov policistov. Še več: žalil jih je ter jim grozil, zato so zoper njega uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršitev javnega reda in miru in kršitev cestno prometnih predpisov mu bodo izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog, saj je grozil uradnim osebam.

Policisti PP Šentjernej so istega dne okoli 21. ure v Grmovljah ustavili voznika osebnega avtomobila in mu zaradi suma vožnje pod vplivom alkohola odredili preizkus. Sum se je pokazal za utemeljenega, saj je imel 25-letni kršitelj kar 2,5 promila alkohola v krvi. . Odvzeli so mu vozniško dovoljenje in ga odpeljali v prostore za pridržanje. O kršitvi bodo z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

V noči na soboto so policisti PP Krško na Drnovem ustavili voznico osebnega avtomobila Citroen C4, ki je vozila nezanesljivo. Tudi ona je napihala skoraj 2,5 promila. Odvzeli so ji vozniško dovoljenje in prepovedali nadaljnjo vožnjo. Toda prebrisana kršiteljica je takoj poklicala na pomoč svojega partnerja, ki se je pripeljal z električnim skirojem in naj bi jo peljal domov, toda ni imel veljavne vozniške, povrh vsega pa je bil tudi on “pod gasom”. Ker je gospa hotela kar nadaljevati z vožnjo, so ji odredili pridržanje, takrat pa se je v postopek nasilno vmešal njen partner. Pridržali so tudi njega. Obdolžilni predlog ter šop položnic seveda čaka oba, za nameček pa tudi poskus preprečitve uradnega dejanja.