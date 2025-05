Naivno prodajal dragoceno uro, kupec pa ga je nasilno oropal

Piše: C. R.

Na območju Iga je včeraj prišlo do precej neobičajnega ropa. Oškodovan je bil moški, ki je prodajal uro v vrednosti več tisoč evrov, za sestanek se je dogovoril z domnevnim kupcem.

Vendar se je izkazalo, da prišlek ni imel namena, da bi uro pošteno plačal, pač pa je lastnika ure napadel s solzivcem, z dragocenim predmetom pa jadrno pobegnil s kraja. Naivni prodajalec je moral poiskati zdravniško pomoč.

Opis storilca: moški star okoli 35 let, srednje postave, visok med 180 in 185 cm, z črno brado, oblečen v kratke jeans hlače, črno jopa s kapuco, nosil je sončna očala in črno kapo s šiltom, govoril je slovensko. Policisti so opravili ogled in nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah kaznivega dejanja roparske tatvine. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.