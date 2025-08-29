Na udaru nepridipravov tokrat PayPal?

Piše: Moja Dolenjska

Goljufi v poletnih mesecih, kot kaže, ne počivajo. Na znanem spletnem forumu za trgovanje s kompromitirano vsebino se je namreč pojavil zapis, ki trdi, da je bila ukradena baza podatkov s približno 15,8 milijona računov spletne plačilne platforme PayPal, vključno z elektronskimi naslovi in gesli v čitljivi obliki. PayPal navedbe sicer zanika, kljub temu pa večja previdnost in zamenjava gesla ne bosta odveč.

Ne glede na zanesljivost trditve torej obstaja tveganje, da nepridipravi pridobljena gesla znova uporabijo na drugih straneh (tako imenovani “credential stuffing”) oziroma, da pride do kraje identitete. Že reproducirana ali starejša gesla so lahko namreč nevarna, če jih uporabniki uporabljajo na več različnih spletnih mestih.

Na to opozarjajo v Združenju bank Slovenije, uporabnikom platforme PayPal pa svetujejo:

Zamenjajte svoje PayPal geslo, še posebej, če ga uporabljate tudi za druge spletne storitve. Geslo naj bo unikatno in močno.

Omogočite dvojno avtentikacijo (2FA – na primer koda po telefonu), ki doda dodatno plast varnosti.

Preverite stanje in transakcije na računu in če opazite kaj sumljivega, takoj obvestite svojo banko ali hranilnico in PayPal.

Na svojih napravah uporabljajte in redno posodabljajte protivirusne programe.

Ne odpirajte neznanih ali sumljivih vsebin, ki jih prejmete po spletni pošti, saj lahko vsebujejo zlonamerno programsko opremo.

Kaj še lahko storite za zaščito svojih podatkov?

Pred vnosom osebnih ali plačilnih podatkov vedno preverite, da se povezava začne s “https://” in ima ikono ključavnice – to pomeni, da so podatki varno šifrirani.

Pri nakupovanju ali prenosu pomembnih podatkov se izogibajte javnim brezžičnim omrežjem (Wi-Fi). Če lahko, uporabite zaupanja vreden VPN, ki ščiti vašo povezavo.

