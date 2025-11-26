Na svojem naslovu so prijavljali tujce ter jim mastno kasirali, niso pa jim plačevali socialnega zavarovanja

Piše: C. R.

Policisti Policijske postaje za izravnalne ukrepe Novo mesto so po zaključenem predkazenskem postopku na Okrožno državno tožilstvo Krško podali kazensko ovadbo zoper gradbeno podjetje z območja Posavja ter 32 in 66 letna osumljenca, državljana Slovenije, zaradi utemeljenega suma storitve kaznivih dejanj kršenja pravic delavcem.

Osumljeno gradbeno podjetje v obdobju od leta 2022 do 2024 svojim zaposlenim ni obračunavalo prispevkov za socialno varnost niti o nastalih obveznostih ni poročalo Finančni upravi RS. Posledično tudi prispevki niso bili plačani, s čimer je bila 32 tujim delavcem povzročena škoda za več kot 300.000 evrov. Ugotovljeno je bilo tudi, da sta osumljena državljana Slovenije z namenom izogibanja plačila davčnih obveznosti v istem obdobju kupila nepremičnino v primerljivi vrednosti oškodovanja in preusmerjala denarna sredstva na druge transakcijske račune.

V drugem primeru so policisti Policijske postaje za izravnalne ukrepe Novo mesto v sodelovanju z novomeškimi kriminalisti zaključili kriminalistično preiskavo in na Okrožno državno tožilstvo Krško podali kazensko ovadbo zoper 53-letnega državljana in 59-letno državljanko Slovenije. Osumljenca sta na naslovu gostinskega objekta v Posavju, ki sta ga imela v najemu, za začasno prebivanje prijavila najmanj 79 tujih državljanov. Preiskava je pokazala, da ti tujci na navedenem naslovu nikoli niso prebivali in tako niso izpolnjevali pogojev za registracijo začasnega prebivališča in vpis v register prebivalstva Republike Slovenije. Tujci, sicer zaposleni pri različnih delodajalcih po Sloveniji, so v resnici živeli in delali v tujini kot napoteni delavci. Osumljenca so policisti ovadili zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja overitve lažne vsebine, saj sta z navajanjem lažnih podatkov na upravni enoti dosegla registracijo tujcev na naslovu, ki ga ti niti niso poznali. S kaznivimi dejanji naj bi si pridobila protipravno premoženjsko korist v vrednosti približno 60.000 evrov.

V tretjem primeru so policisti Policijske postaje za izravnalne ukrepe Novo mesto zaključili kriminalistično preiskavo in na Okrožno državno tožilstvo Krško podali kazensko ovadbo zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja overitve lažne vsebine zoper dve gospodarski družbi iz Posavja oziroma Gorenjske ter odgovorno osebo – 42-letnega direktorja, državljana Slovenije. Osumljenec je na dveh lokacijah na območju Posavja, kjer bivanje sploh ni bilo mogoče (v zapuščeni stanovanjski hiši brez elektrike in vode ter v poslovnih prostorih), za začasno in stalno prebivanje prijavil najmanj 50 tujih državljanov. Osumljenec je z navajanjem lažnih podatkov na upravni enoti dosegel registracijo tujcev na naslovih, na katerih ti niso nikoli prebivali, uslužbence upravne enote pa je preslepil s predložitvijo fiktivnih najemnih pogodb. Za enoletno prijavo prebivališča je podjetje posameznemu tujcu zaračunavalo tudi do 600 evrov.