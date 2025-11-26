Na svojem naslovu so prijavljali tujce ter jim mastno kasirali, niso pa jim plačevali socialnega zavarovanja

Piše: C. R.
Policisti Policijske postaje za izravnalne ukrepe Novo mesto so po zaključenem predkazenskem postopku na Okrožno državno tožilstvo Krško podali kazensko ovadbo zoper gradbeno podjetje z območja Posavja ter 32 in 66 letna osumljenca, državljana Slovenije, zaradi utemeljenega suma storitve kaznivih dejanj kršenja pravic delavcem.
Osumljeno gradbeno podjetje v obdobju od leta 2022 do 2024 svojim zaposlenim ni obračunavalo prispevkov za socialno varnost niti o nastalih obveznostih ni poročalo Finančni upravi RS. Posledično tudi prispevki niso bili plačani, s čimer je bila 32 tujim delavcem povzročena škoda za več kot 300.000 evrov. Ugotovljeno je bilo tudi, da sta osumljena državljana Slovenije z namenom izogibanja plačila davčnih obveznosti v istem obdobju kupila nepremičnino v primerljivi vrednosti oškodovanja in preusmerjala denarna sredstva na druge transakcijske račune.
V drugem primeru so policisti Policijske postaje za izravnalne ukrepe Novo mesto v sodelovanju z novomeškimi kriminalisti zaključili kriminalistično preiskavo in na Okrožno državno tožilstvo Krško podali kazensko ovadbo zoper 53-letnega državljana in 59-letno državljanko Slovenije. Osumljenca sta na naslovu gostinskega objekta v Posavju, ki sta ga imela v najemu, za začasno prebivanje prijavila najmanj 79 tujih državljanov. Preiskava je pokazala, da ti tujci na navedenem naslovu nikoli niso prebivali in tako niso izpolnjevali pogojev za registracijo začasnega prebivališča in vpis v register prebivalstva Republike Slovenije. Tujci, sicer zaposleni pri različnih delodajalcih po Sloveniji, so v resnici živeli in delali v tujini kot napoteni delavci. Osumljenca so policisti ovadili zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja overitve lažne vsebine, saj sta z navajanjem lažnih podatkov na upravni enoti dosegla registracijo tujcev na naslovu, ki ga ti niti niso poznali. S kaznivimi dejanji naj bi si pridobila protipravno premoženjsko korist v vrednosti približno 60.000 evrov.