Na štajerski avtocesti eksplodirala cisterna, avtocesta popolnoma zaprta v obe smeri!

Piše: C. R., STA

Na štajerski avtocesti se je zgodila hujša prometna nesreča. Zaradi nesreče je avtocesta med priključkoma Slovenske Konjice in Slovenska Bistrica jug zaprta v obe smeri.

S fotografij, objavljenih na spletnih portalih, je opaziti ogenj, ki se razteza po vsej širini avtoceste, in močan črn dim. Po neuradnih podatkih Radia Rogla je v prometni nesreči razneslo cisterno, udeleženih je več vozil. Aktiviranih je več okoliških gasilskih enot, ki so že na terenu.

V tem trenutku ni znano, ali je nesreča terjala kaj žrtev.

Prometnoinformacijski center voznikom priporoča, naj se na regionalno cesto preusmerijo proti Celju na izvozu Slovenska Bistrica, proti Mariboru pa na izvozu Slovenske Konjice. Ob tem voznike opozarjajo, naj v zastoju ustvarijo reševalni pas.