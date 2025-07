Na obvoznici pri Krškem huda nesreča, policija potrdila, da je en udeleženec mrtev

Piše: C. R.

Pri hidroelektrarni v Krškem se je nekaj pred 12. uro zgodila huda prometna nesreča, v kateri so bila udeležena tri vozila. Trčila naj bi dva tovornjaka in osebni avtomobil.

Kot pravijo očividci, naj bi slišali močan pok. Več okoliščin trenutno ni znanih.

Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih policistov je 37-letni voznik tovornega vozila s priklopnikom vozil po obvoznici iz smeri Brestanice proti Drnovem. V desnem ovinku je zapeljal naravnost, na nasprotno smerno vozišče, po katerem je iz nasprotne smeri pravilno pripeljal 44-letni voznik tovornega vozila. 44-letni voznik je v izogib nesreče zapeljal levo, vendar trčenja ni mogel preprečiti. 49-letni potnik v tovornem vozilu, ki ga je vozil 44-letnik, se je v nesreči tako hudo pošodoval, da je umrl na kraju.

Hudo poškodovanega 37-letnega voznika so reševalci oskrbeli, s helikopterjem je bil odpeljan v UKC Maribor. Poškodovanega 44-letnika oskrbujejo v brežiški bolnišnici. V nesreči je bil udeležen tudi 41-letni voznik osebnega avtomobila, ki pa ni bil poškodovan. Vsa udeležena vozila so bila slovenskih registrskih oznak.

O nesreči sta bila obveščena preiskovalna sodnica in okrožni državni tožilec, ki sta se udeležila ogleda. Vse okoliščine nesreče policisti še preiskujejo. O ugotovitvah bodo seznanili pristojno tožilstvo.

Zaradi odstranjevanja posledic nesreče je cesta na tem odseku še vedno zaprta.

Letos je na cestah na območju Policijske uprave Novo mesto v prometnih nesrečah umrlo šest oseb – trije vozniki osebnih avtomobilov, potnik v tovornem vozilu in dva motorista. V petih prometnih nesrečah je bil vzrok nepravilna stran in smer vožnje in v enem primeru nepravilno prehitevanje.