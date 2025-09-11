Na območju Most ženska umrla nasilne smrti

Piše: C. R., STA

V stanovanjski hiši na območju Most v Ljubljani so ponoči našli mrtvo 46-letnico. Umrla naj bi zaradi poškodb, ki jih je povzročil ostri predmet. Policisti so osumljeni osebi že odvzeli prostost in ji odredili pridržanje, so sporočili s Policijske uprave (PU) Ljubljana.

Policisti so obvestilo o najdeni preminuli osebi prejeli nekaj pred 1. uro ponoči.

Po poročanju časopisa Dnevnik se je umor zgodil v Dobrunjah, po njihovih neuradnih informacijah pa naj bi mladoletna hčerka ubila svojo mamo.

Kriminalisti še opravljajo ogled kraja kaznivega dejanja in nadaljujejo intenzivno zbiranje obvestil o vseh okoliščinah kaznivega dejanja s poglavja zoper življenje in telo, so dodali na PU Ljubljana.