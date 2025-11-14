Na gorenjski avtocesti vozil kar 278 km/h

Piše: C. R.

Gorenjski prometni policisti so včeraj nekaj po 21.30 na gorenjski avtocesti, na odseku med Radovljico in Lipcami v smeri Karavank, izmerili izjemno nevarno vožnjo. Voznik Audija RS s slovenskimi registrskimi tablicami je vozil kar 278 km/h, čeprav je tam omejitev hitrosti 110 km/h. Najvišjo dovoljeno hitrost je tako prekoračil za kar 168 km/h.

Zaradi hude prometne kršitve ga čaka globa v višini 1.200 evrov in devet kazenskih točk.

Policija ob tem poudarja, da bo s poostrenimi nadzori nad spoštovanjem prometnih predpisov nadaljevala tudi v prihodnje. Njihov cilj je povečati zavedanje med udeleženci v prometu, da so kršitve nadzorovane in sankcionirane, predvsem pa doseči večjo odgovornost voznikov. Le tako je mogoče zmanjšati število prometnih prekrškov in nesreč.

»Nobena kazen ni toliko vredna kot človeško življenje. Življenje je dragoceno in ga je vredno ohraniti. Želimo, da ste v prometu varni,« še opozarjajo policisti.