Mladoletnik si je dal duška, njegove starše bo to veliko stalo

Piše: Moja Dolenjska

Novomeške policiste so včeraj nekaj pred 17. uro obvestili o mopedistu, ki je z motorjem norel na igrišču Osnovne šole na Drski.

Policisti so objestneža kmalu izsledili, vendar njihovih znakov ni upošteval in je nadaljeval z vožnjo. Storil je več kršitev cestno prometnih predpisov, pri tem pa varnost drugih udeležencev v prometu. Ugotovili so, da gre za mladoletnega kršitelja.

Zaradi suma, da je na skuterju opravljena nedovoljena predelava, so odredili izredni tehnični pregled, ki je potrdil nedovoljeno predelavo, saj je dosegal višjo hitrost od konstrukcijsko določene hitrosti. Moped so mu zasegli in zaradi številnih kršitev na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Zakonodaja za ugotovljene kršitve določa globo v višini 2130 evrov. O ravnanju mladoletnika bodo obvestili starše.