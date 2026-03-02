Materi za smrt otroka v razgretem vozilu 12 let zapora, partnerju 11 let in pol

Piše: C. R.

Sodni senat celjskega sodišča je danes zaradi smrti 22-mesečnega otroka, ki je junija 2023 umrl v razgretem vozilu pri Preboldu, njegovo mater obsodil na enotno kazen 12 let zapora, njenega partnerja pa na 11 let in šest mesecev zapora. Po izreku sodbe je sodišče obema zaradi ponovitvene nevarnosti odredilo tudi pripor. Sodba še ni pravnomočna.

Kot je ob razglasitvi sodbe povedala predsednica senata Maja Manček Šporin, sta mati in njen partner kriva povzročitve smrti otroka iz malomarnosti, zanemarjanja otroka, preprodaje prepovedanih drog in zanemarjanja starejšega mladoletnika.

Za prvo kaznivo dejanje je bila mati, ki se je februarja letos poročila s partnerjem, obsojena na štiri leta in šest mesecev zapora, za drugo na eno leto in šest mesecev, za tretje na tri leta in šest mesecev ter za četrto na dve leti in deset mesecev zapora.

Partnerju je sodišče za prvo kaznivo dejanje izreklo štiri leta in šest mesecev zapora, za drugo eno leto zapora, za tretje štiri leta in šest mesecev ter za četrto dve leti zapora.

Po ugotovitvah senata sta obdolžena junija 2023 otroka več ur pustila privezanega v otroškem sedežu v zaprtem avtomobilu. Otrok je zaradi vročine in zadušitve umrl. Sodišče je poudarilo, da bi lahko vsak od njiju s pravočasnim ukrepanjem smrt preprečil.

Kot oteževalne okoliščine je Manček Šporin izpostavila posebno ranljivost otroka, ki je bil popolnoma odvisen od odraslih, ter dejstvo, da sta bila obtoženca pod vplivom drog.

Poleg povzročitve smrti iz malomarnosti ju je sodišče spoznalo za kriva tudi zanemarjanja mladoletnih oseb. Ugotovilo je, da sta otroka dalj časa izpostavljala neprimernemu in nevarnemu okolju, v katerem so bile prisotne prepovedane droge, ter da sta uživanje drog celo dopuščala in spodbujala.

Obdolžena sta bila obsojena tudi zaradi neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami. Po presoji senata sta v večmesečnem obdobju kupovala, hranila in prodajala različne prepovedane substance več odjemalcem, med njimi tudi osebam v postopku zdravljenja odvisnosti.

Del očitkov iz obtožnice sodišče ni štelo za dokazane, je pa ugotovilo, da je bila preprodaja drog v določenem obdobju nedvomno izkazana.

V izrečeni kazni se obema všteva čas pridržanja in pripora od junija 2023. Sodišče jima je odvzelo zasežene prepovedane droge in pripomočke za tehtanje ter naložilo plačilo dela stroškov postopka.

Manček Šporin je ob izreku poudarila, da je šlo za hudo kršitev temeljne dolžnosti varovanja otrokove varnosti in koristi. Po njeni oceni zapustitev otroka v vozilu ni bila osamljen spodrsljaj, temveč posledica daljšega obdobja zanemarjanja in neodgovornega ravnanja.

Sodni senat je preveril tudi ravnanje obdolženih med prestajanjem pripora. Kot je pojasnila Manček Šporin, se je partner v tem času zdravil z metadonsko terapijo zaradi odvisnosti, izvidi urinskih testov pa so pokazali, da med priporom ni užival prepovedanih drog.

Nasprotno je mati v priporu uživala drogo, odklanjala osebne preglede in oddajo vzorcev urina ter se neprimerno obnašala do paznic v Zavodu za prestajanje kazni zapora Ig.

Tožilec Jošt Jeseničnik je po izreku sodbe v izjavi za medije dejal, da je z odločitvijo senata zadovoljen. Poudaril je, da je že ves čas postopka obdolženima očital povzročitev smrti iz malomarnosti in zanemarjanje mladoletne osebe, smrt otroka pa je po njegovih besedah razkrila tudi širše kaznivo ravnanje, povezano s preprodajo drog.

Ocenil je, da je sodišče po obsežnem dokaznem postopku pravilno ugotovilo krivdo za vsa štiri očitana kazniva dejanja. Glede ponovne odreditve pripora je dejal, da je ta utemeljena zaradi ponovitvene nevarnosti. O morebitni pritožbi se bo odločil po prejemu pisne obrazložitve sodbe.

Zagovornik matere otroka Andrej Kac je dejal, da je bila njegova varovanka nad višino izrečene kazni negativno presenečena in da se bo nanjo pritožila. Ob tem je poudaril, da je primer tragičen, vendar kot odvetnik ne zagovarja dejanj, temveč svojo varovanko.

Partnerjev zagovornik odvetnik Andrej Janežič je v izjavi za medije povedal, da ga obrazložitev sodišča za zdaj ni prepričala. Po njegovih besedah je sodišče sicer delno sledilo obrambi pri obsegu očitane kriminalne količine drog, vendar je izrečena kazen po njegovi oceni pri zgornji meji.

Končno stališče bo lahko podal šele po prejemu pisne obrazložitve sodbe, pritožba pa bo po vsej verjetnosti vložena.

Glede ponovne odreditve pripora je poudaril, da obramba ne vidi podlage za ponovitveno nevarnost, zato se bo tudi zoper ta sklep pritožil.

Skoraj dveletni deček je 20. junija 2023 umrl po večurni izpostavljenosti vročini v razgretem vozilu, privezan v otroškem sedežu. Po navedbah tožilstva je zaradi pregrevanja prišlo do odpovedi možganov in srca.