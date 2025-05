(LESKOVEC) Romski učenec nabutal vrstnika, odpeljati so ga morali na urgenco

Piše: emaribor.si

Še eno sprenevedanje ravnateljice? V našem portalu smo večkrat poročali o raznem medvrstniškem nasilju v osnovnih šolah. Tokrat je završalo na OŠ Leskovec pri Krškem. V naše uredništvo smo prejeli jezno elektronsko sporočilo enega od staršev.

Dne 21. maja se je v 3. razredu zgodil incident, kjer je romski otrok v času izvajanja športne vzgoje na travnatem igrišču tako močno porinil fanta, da je ponj prišel rešilec. Fant ima pretres možganov, je v šoku in čaka na izvide magnetne resonance. Dogodka se zaradi šoka in omenjenega pretresa niti ne spomni. To pa je totalno dvignilo starše, katerih otroci so prijokali v šoku domov in povedali, kaj se je zgodilo. A ravnateljica ni prav nič ukrepala, še več sprenevedala naj bi se in trdila da ni šlo za nasilno dejanje, ampak za nesrečen dogodek.

Bralec našega portala je zapisal, da mora ravnatelj šole zagotavljati, da se na šoli ne dogaja nasilje in mora temu primerno ukrepati. Pometanje dogodka pod preprogo nikomur ne koristi. In kaj se je zares zgodilo, kot pravi naš bralec? Sošolec je nesrečnemu fantu pri nogometu vzel žogo, ta je stekel za njim ter mu nato ob robu igrišča od zadaj (zanalašč) stopil na športni copat, nesrečnik je tako hudo padel, da je doživel pretres možganov. Po dogodku naj bi se mu še smejal?

Komu koristi dejstvo, da ravnateljica dogodek zavija v celofan?