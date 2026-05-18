Pobegli Golob

Piše: dr. Vinko Gorenak

Robert Golob je na volilni večer kot sončni kralj prikorakal na sedež Gibanja Svoboda in tam razglasil veličastno zmago, ki je sploh ni bilo. Blefer pač. Sledili so dnevi, ko je v svojo koalicijo vabil trojček okoli NSi, Demokrate Anžeta Logarja in Resni.co Zorana Stevanovića, seveda brez programa in vsebine bodoče koalicijske pogodbe. Trojček okoli NSi mu je jasno povedal, da v koalicijo ne bo šel, Logar in Stevanović pa sta računala na sestavo Golobove vlade. Toda ne dolgo; ko sta videla, da gre za bleferja brez programa in brez vsebine, sta pogajanja zapustila.

Na tej točki so Golobovi privrženci postali zaskrbljeni, toda Robert Golob jih je potolažil, da bo »koalicijsko barko varno pripeljal v pristanišče«. Že takrat je bilo jasno, da je Golob podoben kapitanu ladje, ki se potaplja, on pa miri potnike, da je vse v redu.

Naslednji dnevi so bili bolj ali manj jasni, v državnem zboru (DZ) se je nakazala koalicija SDS, trojček okoli NSi, Demokrati Anžeta Logarja in Resni.ca Zorana Stevanovića – slednjega so na presenečenje mnogih postavili na čelo DZ. Ko je Golob videl, da vlade ne more sestaviti, je Logarja in Stevanovića razglasil za prevaranta, vrgel puško v koruzo in slavnostno napovedal, da bo vodja opozicije v DZ. Temu vsaj osebno ne verjamem. Tudi iz DZ bo pobegnil.

Toda ustava in zakon Goloba obvezujeta, da do imenovanja nove vlade vodi sedanjo vlado in opravlja tekoče posle. Tega pa Golob sploh ne počne.

Na Cipru je bil 23. in 24. aprila neformalni vrh voditeljev EU. Razpravljali so o finančnem okviru Evropske unije za obdobje 2028–2034, torej o proračunu EU za to obdobje. Robert Golob se je na eni od sej DZ opravičil, češ da ima mednarodne obveznosti. Toda na Cipru ga ni bilo, interese Slovenije naj bi zastopal francoski predsednik Macron. Rezultat takega početja Goloba je to, da bomo, po nekaterih podatkih, dobili okoli 13 odstotkov manj sredstev kot do zdaj, kar naj bi bilo največje zmanjšanje sredstev med vsemi državami EU. Macron je seveda zastopal francoske in ne naše interese.

To pa še ni vse. V Dubrovniku je bilo 28. in 29. aprila srečanje »Pobude treh morij« s poslovnim forumom, ki se ga je udeležilo 1.600 ljudi, med njimi predsedniki Hrvaške, Češke, Latvije, Poljske, Slovaške, Litve in Avstrije pa tudi ameriški minister za energijo. To kaže na pomembnost dogodka. V Sloveniji pa smo bili najprej priča prerekanju med predsednico države Natašo Pirc Musar in kabinetom Goloba, kdo naj v Dubrovnik sploh gre. Na koncu nas je tam zastopal finančni minister, kar je sramotno in kaže odnos naših oblastnikov do tega dogodka.

Stvari pa se nadaljujejo. V Erevanu je 4. in 5. maja potekal bilateralni vrh Evropske unije in Armenije. Tam so bili vsi predsedniki vlad držav EU, manjkal je le nemški kancler, Slovenija pa zastopnika ni imela. Dogodek v Erevanu je zgodovinskega pomena, saj je Armenija edina kavkaška država, ki ohranja strateško partnerstvo z EU, Gruzija je namreč ponovno padla pod ruski vpliv. Odsotnost Goloba na dogodku ni opravičljiva in je nedopustna.

Seveda se večina državljanov sprašuje, kje je bil Golob. Jasnega odgovora ni, vsaj uradnega ne. So pa zato ugibanja, »dobro obveščeni« so ga videli praktično na vseh otokih Jadranskega morja, na Baliju, v Združenih arabskih emiratih in še kje. Obstaja pa zanesljiv podatek, da ga ni bilo v Karigadorju, kar je z »levo roko« na družbenem omrežju X sporočil Karl Erjavec, potem ko je preiskal ves Karigador.

Toda šalo na stran. Očitno je, da Golob tu ali tam dopustuje in ne opravlja tega, kar mu nalagata ustava in zakon. To pa že meji na potrebo po ustavni obtožbi Goloba. Po drugi strani pa imamo srečo. Če je kaj dobrega, je to, da Golob kmalu odhaja na smetišče zgodovine.