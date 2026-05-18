V tiskani izdaji Demokracije preberite: Robert Golob in Nataša Pirc Musar – ko je dopustovanje pomembnejše od državnih poslov

Piše: Vida Kocjan

Medtem ko se Evropa sooča z odločilnimi pogajanji o novem večletnem finančnem okviru EU za obdobje 2028–2034, vojno v Ukrajini, negotovostjo ameriške zaveze in nestabilnostjo na južnem Kavkazu, si slovensko vodstvo preprosto vzame dopust.

Robert Golob (v odhajanju) in Nataša Pirc Musar sta v kratkem času izostala kar od treh pomembnih mednarodnih srečanj: neformalnega vrha v Cipru (23.–24. april), Foruma treh morij v Dubrovniku (28.–29. april) ter 8. srečanja Evropske politične skupnosti v Erevanu (4.–5. maj). Tu seveda ne gre za naključje, ampak za vzorec pasivnosti, skromnih ambicij in podcenjevanja nacionalnega interesa Slovenije v ključnem geopolitičnem obdobju.

Neformalni vrh na Cipru

Eden najpomembnejših neformalnih vrhov v tem letu je potekal na Cipru 23. in 24. aprila. Osrednja tema: pogajanja o novem večletnem finančnem okviru EU (MFF 2028–2034) v vrednosti približno 1,8 bilijona evrov. Za Slovenijo je to izjemno pomembna tema, saj vključuje kohezijsko politiko, kmetijstvo, konkurenčnost in migracije. Robert Golob se srečanja ni udeležil. Kot uradni razlog je navedel izredne seje državnega zbora. Kasneje pa se je izkazalo, da na teh sejah sploh ni bil navzoč. Iz njegovega kabineta so uradno sporočili, da ga bo v razpravi zastopal francoski predsednik Emmanuel Macron. Namesto da bi Slovenijo zastopal nekdo iz slovenske vlade (npr. Tanja Fajon ali podpredsednik vlade) ali predsednica republike, je to prepustil tujemu voditelju. Janez Janša je ob tem javno opozoril, da so interesi Francije precej drugačni od slovenskih.

