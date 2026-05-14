Spet oranžno opozorilo!

Piše: C. R.

Popoldne in zvečer bodo na zahodu in deloma v osrednji Sloveniji nastajale močnejše nevihte s krajevnimi nalivi, opozarja Agencija RS za okolje (Arso). Ta je zato za severo- in jugozahod ter osrednjo Slovenijo izdala drugo najvišje, oranžno vremensko opozorilo. Najmočnejše nevihte bodo nastajale med Vipavsko dolino in Posočjem.

Nevihte se bodo nato hitro pomikale v smeri severa in severovzhoda, opozarja Arso. Ta je oranžno vremensko opozorilo za zahodno polovico države in osrednjo Slovenijo izdal do sredine noči na petek, preostali del države pa obarval z eno stopnjo nižjim, rumenim opozorilom. To zaradi neviht velja za vso Slovenijo tudi za petek.

Po torkovem močnem vetru, nalivi, sodro in ponekod tudi sneženjem do nižin je bila nato sreda sončna, a hladna, danes popoldne pa se burno vremensko dogajanje vrača. Ponekod na zahodu že dežuje.

V petek bo oblačno z občasnim dežjem, deloma plohami in nevihtami. V petek popoldne se bodo padavine nekoliko okrepile in zajele vso Slovenijo. V soboto bo oblačno s pogostim dežjem, v nedeljo pa dokaj sončno in večinoma suho ter topleje, napovedujejo na Arsu.