Krepko “nasnifan” za volanom tovornjaka

Piše: C. R.

Policisti so preprečili še eno tragedijo na cesti. Za volanom tovornjaka so ujeli pravcato tempirano bombo.

Policisti Postaje prometne policije Celje so namreč v včerajšnjem poostrenem nadzoru cestnega prometa na avtocesti ustavili voznika tovornega vozila. Zaradi suma, da vozi pod vplivom prepovedanih drog, so mu odredili hitri test na droge, ki je pokazal prisotnost kokaina v organizmu. Vozniku so odredili še strokovni pregled, ki ga je odklonil.

Vozniku so začasno odvzeli vozniško dovoljenje. Sledi obdolžilni predlog. Za storjen prekršek je predvidena globa v višini 1.200 evrov in 18 kazenskih točk.

To pa še ni vse. Pri pregledu vozila so ugotovili, da je tovornjakar vozil s popolnoma uničenimi pnevmatikami, zaradi česar so mu izdali plačilni nalog v višini 400 evrov, zoper pravno osebo pa sledi hitri postopek z izdajo odločbe, globa za omenjen prekršek znaša dva tisoč evrov.