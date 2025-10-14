Krepko nasekan za volan, ampak je imel smolo …

Piše: C. R.

Včerajšnji dan si bo dobro zapomnil 24-letnik, ki je imel očitno razburljiv večer, saj je krepko pregloboko pogledal v kozarec, nato pa sedel za volan, misleč, da bo brez zapletov pripeljal do doma.

Vendar se mu račun ni izšel. Na cesti med Kozino in Materijo je okoli pol polnoči imel pred seboj 50-letno voznico, ki pa je zaradi divjadi na cesti močno zavrla. Seveda je sledilo pričakovano: 24-letnik se je zaradi prekratke varnostne razdalje in še zaradi veliko daljšega reakcijskega časa zaradi opitosti krepko zakantal v zadnji del njenega avtomobila, pri tem pa povzročil precejšnjo materialno škodo.

Na kraju nesreče so možje v modrem seveda naredili preizkus alkoholiziranosti, povzročitelj nesreče pa je v alkotest pihnil kar poldrugi promil. Zato so mu odredili še strokovni pregled. Cena za njegovo objestnost bo visoka: poleg položnic za prekrške je tudi utemeljeno osumljen kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu, kar pomeni, da gre lahko celo za nekaj časa za zapahe.