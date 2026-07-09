Klofali so se kot nori, policija sedaj našla napadalce ter pri njih našla zanimive predmete …

Piše: C. R.

Že konec junija so može v modrem obveščali, da se je na parkirnem prostoru na območju Šmarjeških Toplic pretepalo več oseb.

Ob prihodu policistov so se na kraju nahajali trije domnevni oškodovanci, medtem ko naj bi osumljenci s kraja pobegnili z osebnim avtomobilom. Poškodovanega 38-letnika, mladoletnico in mladoletnika so reševalci na kraju oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Po prvih informacijah so vsi utrpeli lažje poškodobe.

Policisti so opravili ogled kraja kaznivega dejanja, zbirali obvestila in izvajali aktivnosti za ugotovitev identitete osumljencev. Po doslej zbranih obvestilih je prišlo do pretepa med osebami, ki se med seboj poznajo in so v sporu. Osumljenci naj bi oškodovance napadli z dvema koloma in plinskim razpršilcem, nato pa s kraja pa pobegnili z osebnim avtomobilom. Policisti in kriminalisti so na kraju našli in zavarovali predmet napada. 3. 7. pa so jih obvestili, da je 38-letnik zaradi poslabšanja zdravstvenega stanja ponovno poiskal zdravniško pomoč. Ugotovljeno je bilo, da gre za hujše poškodbe, ki jih je po vsej verjetnosti utrpel v omenjenem pretepu.

Kriminalisti so v okviru preiskave kaznivega dejanja nasilništva identificirati osumljenca. Pridobili so odredbo sodišča in pred dvema dnevoma opravili hišno preiskavo na naslovu bivanja dveh osumljencev v naselju v okolici Novega mesta. Med hišno preiskavo so našli in zasegli signalno pištolo in dve sadiki rastline konoplje. Obema osumljencema odvzeli prostost in ju pridržali. Kriminalisti nadaljujejo z intenzivno preiskavo in ugotavljanjem vseh okoliščin kaznivega dejanja. Po zaključku preiskave bodo zoper osumljenca ukrepali v skladu s pristojnostmi.