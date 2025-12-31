Kaj na to reče Golob? Smrtnih prometnih nesreč na slovenskih cestah opazno več kot lani

Piše: C. R.

V Sloveniji smo do 29. decembra zabeležili 83 nesreč s smrtnim izidom, v katerih je umrlo 93 ljudi, lani je v 65 nesrečah umrlo 68 ljudi, kažejo podatki Agencije za varnost prometa (AVP). Podatki kažejo konec trenda zmanjševanja števila smrtnih prometnih nesreč in žrtev prometnih nesreč, ki so ga beležili od leta 2022.

Trend zmanjševanja števila smrtnih prometnih nesreč in žrtev prometnih nesreč je bil po letu 2021 po navedbah AVP vzpodbuden. Lani je bilo po podatkih AVP nesreč s smrtnim izidom 65, kar je sledilo manjšanju števila smrtnih nesreč iz let 2023 (75), 2022 (78) in 2021 (112). Prav tako se je v tem obdobju zmanjševalo število žrtev pormetnih nesreč od 114 v letu 2021 do 68 v lanskem letu.

Nekoliko bolj obetaven je podatek, da se je število vseh prometnih nesreč v letošnjem letu kljub temu zmanjšalo. V letu 2024 jih je bilo 20.233, kar je največ od leta 2016, do 29. decembra letos, pa jih je bilo 19.959, kažejo podatki AVP.

STA objavlja tabelo o številu vseh prometnih nesreč, številu prometnih nesreč s smrtnim izidom in številu umrlih v prometnih nesrečah od leta 2016 do 29. decembra 2025.

število število smrtnih število nesreč nesreč umrlih -------------------------------- 2016 17.931 125 130 2017 17.584 99 102 2018 18.248 87 91 2019 18.861 91 102 2020 14.971 73 80 2021 17.049 112 114 2022 18.714 78 85 2023 19.980 75 83 2024 20.233 65 68 2025* 19.959 83 93 * podatki do 29. 12.

Vir: AVP