Kaj na to reče Golob? Smrtnih prometnih nesreč na slovenskih cestah opazno več kot lani

KronikaSlovenija
Fotografija je simbolična. (foto: gasilci)

Piše: C. R. 

V Sloveniji smo do 29. decembra zabeležili 83 nesreč s smrtnim izidom, v katerih je umrlo 93 ljudi, lani je v 65 nesrečah umrlo 68 ljudi, kažejo podatki Agencije za varnost prometa (AVP). Podatki kažejo konec trenda zmanjševanja števila smrtnih prometnih nesreč in žrtev prometnih nesreč, ki so ga beležili od leta 2022.

Trend zmanjševanja števila smrtnih prometnih nesreč in žrtev prometnih nesreč je bil po letu 2021 po navedbah AVP vzpodbuden. Lani je bilo po podatkih AVP nesreč s smrtnim izidom 65, kar je sledilo manjšanju števila smrtnih nesreč iz let 2023 (75), 2022 (78) in 2021 (112). Prav tako se je v tem obdobju zmanjševalo število žrtev pormetnih nesreč od 114 v letu 2021 do 68 v lanskem letu.

Nekoliko bolj obetaven je podatek, da se je število vseh prometnih nesreč v letošnjem letu kljub temu zmanjšalo. V letu 2024 jih je bilo 20.233, kar je največ od leta 2016, do 29. decembra letos, pa jih je bilo 19.959, kažejo podatki AVP.

STA objavlja tabelo o številu vseh prometnih nesreč, številu prometnih nesreč s smrtnim izidom in številu umrlih v prometnih nesrečah od leta 2016 do 29. decembra 2025.

                število
       število  smrtnih  število
        nesreč  nesreč    umrlih
--------------------------------
2016    17.931      125      130
2017    17.584       99      102
2018    18.248       87       91
2019    18.861       91      102
2020    14.971       73       80
2021    17.049      112      114
2022    18.714       78       85
2023    19.980       75       83
2024    20.233       65       68
2025*   19.959       83       93
* podatki do 29. 12.

Vir: AVP

