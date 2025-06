Junak pa tak: trčil v peško, zletel s ceste, nato pa jo peš pobrisal s kraja nesreče

Piše: C. R.

Včeraj nekaj po 20. uri so bili na policiji obveščeni o prometni nesreči v Črnomlju, kjer naj bi voznik osebnega avtomobila seat toledo trčil v peško, zapeljal s ceste, kjer je s poškodovanim vozilom obstal in peš pobegnil s kraja nesreče.

Peška je zaradi lažjih poškodb potrebovala zdravniško pomoč. Policisti PP Črnomelj so se nemudoma odzvali in pričeli izvajati aktivnosti za izsleditev pobeglega voznika. Na območju Črnomlja so nato kmalu izsledili in prijeli 35-letnega povzročitelja, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja. V litru izdihanega zraka je imel 0,71 miligramov alkohola, kar znaša približno poldrugi promil. To pa seveda še ni vse. Možje postave so tudi ugotovili, da avtomobil sploh ni registriran in zavarovan.

Neregistriran in nezavarovan avtomobil so zasegli, zoper 35-letnika pa bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo in uvedli prekrškovni postopek. Kazenski zakonik določa, da se z zaporom do enega leta kaznuje voznik motornega vozila ali drugega prevoznega sredstva, ki pusti brez pomoči koga, ki je bil s tem prevoznim sredstvom ali zaradi njega poškodovan, tako da grešnika čaka “čuza” in tudi konkretna denarna kazen.