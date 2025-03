Imel je smolo: vanj trčila voznica, izdala pa ga je slaba vest

Piše: C. R.

Včeraj nekaj po 14. uri so bili policisti obveščeni o prometni nesreči z udeležbo dveh osebnih avtomobilov v Trebnjem.

Policisti so opravili ogled in ugotovili, da je za nesrečo odgovorna voznica osebnega avtomobila, ki je odvzela prednost 36-letnemu vozniku. Vendar pa tudi ta ni bil prav nič nedolžen. Med policijskim postopkom je namreč začel rogoviliti, zato so ga morali strokovno “obdelati” in odpeljati na “hlajenje”.



Očitno pa je za svojo nervozo imel utemeljen razlog, saj so ugotovili, da nima vozniške, namerili pa so mu kar 2,8 promila alkohola. Kar pomeni, da ga je imel kar precej “pod kapo”. S svojimi dejanji si je prislužil plačilni nalog in še obdolžilni predlog zaradi hudih prometnih prekrškov, neupoštevanja navodil policistov, rogoviljenja in tudi sostorilstva prometne nesreče.