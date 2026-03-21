Gore že terjajo smrtne žrtve: 42-letni planinec omahnil v smrt

Piše: C. R.

Včeraj, 20. marca 2026, okoli 18.30 je OKC PU Kranj prejel obvestilo ReCO o pogrešanem 42-letnem moškem, ki naj bi se tega dne v zgodnjih jutranjih urah odpravil na območje Lenuhove grape pod Begunjsko Vrtačo in se do sedaj še ni vrnil.

Takoj po sprejetem obvestilo so se začele izvajati aktivnosti za izsleditev pogrešanega, ki pa ni bil najden. Je bil pa najden njegov avtomobil na območju Ljubelja. Aktivnosti so se nadaljevale danes, 21. marca 2026 zjutraj, je pohodnika malo po 9. uri locirala helikopterska ekipa za reševanje v gorah GRZS z Brnika, v kateri je bil tudi policist gorske policijske enote.

Pohodnik se je po do sedaj zbranih obvestilih na Begunjsko Vrtačo povzpel po Lenuhovi grapi ter pri sestopu po Koželjevi smeri, na višini okoli 1.700 m n.m., zdrsnil v globino in zaradi hudih telesnih poškodb na kraju umrl. S helikopterjem Letalske policijske enote je bil prepeljan v dolino. Policist gorske policijske enote je opravil ogled kraja dogodka. Okoliščine kažejo na gorsko nesrečo. V iskalno akcijo so bili vključeni tudi gorski reševalci GRS Tržič in Radovljica ter tržiški policisti. Po vseh zbranih obvestilih bo o dogodku obveščeno pristojno okrožno državno tožilstvo.