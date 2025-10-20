Družinska tragedija v Pivki? Odjeknili streli, našli dve trupli!

Piše: C. R.

“Danes ob 6.58 smo prejeli klic občanke o streljanju v Pivki na Kolodvorski cesti, kjer naj bi ležali dve neznani osebi, okrog njiju pa naj bi bilo videti kri,” sporoča PU Koper.

Policisti in kriminalisti so bili nemudoma napoteni na kraj. Na kraj je prišel tudi zdravnik, ki je potrdil smrt obeh oseb. Zaradi ogleda kraja dejanja in drugih opravil je bil začasno preusmerjen tudi cestni promet.

“Potrdimo lahko, da sta bila na kraju najdena mrtva 49-letna ženska in 46-letni moški, oba državljana Slovenije, z območja Občine Pivka. Ugotovljeno je bilo, da je bila smrt obeh oseb posledica nasilnega dejanja z uporabo strelnega orožja ter da sta se moški in ženska medsebojno poznala. Za pokojnega moškega je bilo ugotovljeno tudi, da je posedoval orožno listino za dva kosa orožja,” so še sporočili.

V nadaljevanju bo v Inštitutu za sodno medicino opravljena sodna obdukcija. Sledi tudi zbiranje obvestil z namenom ugotovitve vseh okoliščin tega tragičnega dogodka.

Več informacij za zdaj ni znanih.