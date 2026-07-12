Drama z roparjem se je končala: našli so ga mrtvega

Piše: STA, C. R.

Moškega, ki je v petek zvečer oropal bencinski servis na območju Črnomlja, so po današnji iskalni akciji v občinah Novo mesto in Šmarješke Toplice nekaj po 19. uri našli mrtvega na območju Uršnih sel. Nevarnosti tako ni več. Kaže, da gre za 41-letnega državljana Hrvaške, ki so ga zaradi nasilnih kaznivih dejanj iskali tudi hrvaški policisti.

Po petkovem oboroženem ropu so danes policisti iskali storilca na širšem območju Uršnih sel, Travnega Dola in Dobindola. Intenzivne aktivnosti za izsleditev nevarne osebe so potekale vse od obvestila o ropu na območju Črnomlja.

V poznih popoldanskih urah se je storilec na območju Uršnih sel zatekel v eno izmed stanovanjskih hiš. Posredovali so policisti, ki so zaščitili stanovalce, nekaj po 19. uri pa so ga našli mrtvega, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.

Vse prebivalce na širšem območju Uršnih sel tako obveščajo, da nevarnosti ni več, policisti pa bodo po opravljenih ogledih krajev kaznivih dejanj zapustili območje, sproščen bo tudi promet, so napovedali.

Cesta čez Uršna sela je sicer že odprta. Je pa v okolici železniške postaje Uršna sela več policijskih vozil, ki onemogočajo dostop do železniške postaje.

“Vsem občanom se zahvaljujemo za izjemno sodelovanje, upoštevanje naših opozoril in potrpežljivost,” so v današnjem sporočilu sicer dodali policisti.

Prav tako so napovedali, da bodo podrobnosti iskalne akcije in druge okoliščine predstavili v nedeljski izjavi za javnost.