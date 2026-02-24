Dragocenega audija vozil brez izpita in krepko “pod gasom”

Piše: C. R.

Danes ponoči so policisti na območju Novega mesta, natančneje pri naselju Brezje, ustavili 36-letnega voznika, ki je sedel za volanom precej dragega Audija A6.

Vozniškega dovoljenja seveda ni imel, pri čemer ni znano, ali ga je sploh kdaj imel ali pa so mu ga že kdaj prej vzeli. Avtomobil pa je bil ne glede na prestižno znamko brez registracije in tudi potrdila o tehnični brezhibnosti. Povrh vsega je bil voznik “pod gasom”, preizkus pa je odklonil, tako da ni znano, koliko ga je imel “pod kapo”. Mu pa upiranje ni pomagalo, saj so mu avtomobil zasegli, lastnika pa čaka srečanje s sodnikom, s seboj pa je vzel tudi šop položnic v skupnem znesku več kot tri tisoč evrov.