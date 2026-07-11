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Bodite skrajno previdni, iščejo do zob oboroženega roparja!

Kronika
Fotografija je simbolična. (foto: Pixabay)

Piše: C. R. 

“Včeraj pozno zvečer smo bili obveščeni o ropu bencinskega servisa na območju Črnomlja. Poškodovan ni bil nihče, storilec pa je s kraja pobegnil s kombijem,” sporoča PU Novo mesto. 

Vse od obvestila potekajo intenzivne aktivnosti za izsleditev roparja, ki je oborožen. V jutranjih urah so ga policisti uspeli locirati  na območju Travnega Dola (pri Uršnih selih), kasneje tudi Dobindola. V iskanje je vključenih več policistov, aktivnosti potekajo na širšem območju.

Oseba je oblečena v kratke hlače in majico temne barve, ima temno brado in je obrit po glavi. Če bi ga kdo opazil, naj se mu ne približuje, ampak o tem nemudoma obvesti policiste na številko 113. “Prav tako občane pozivamo, da se območju ne približujejo in naj dosledno upoštevajo navodila policistov,” sporočajo iz policije.

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