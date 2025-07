Bakromobilci na delu? Med drugim vlomljeno v tri cerkve

Piše: C. R.

Včeraj nekaj po 8. uri sta se na dvorišče stanovanjske hiše v Brezjah pri Rožnem dolu v občini Semič pripeljala dva neznanca in z dvorišča ukradla kardan za traktor. Na podlagi opisa so policisti na območju Semiča kmalu izsledili voznika avtomobila Renault clio.

30-letnemu osumljencu so zasegli ukradeni kardan in ga vrnili lastniku. Zoper 30-letnika bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja tatvine.

V noči s ponedeljka na torek je nekdo na Ljubljanski cesti v Novem mestu skozi okno vlomil v gostinski lokal in odnesel menjalni denar. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 500 evrov škode.

Na Ulici Slavka Gruma v Novem mestu je včeraj stanovalec zalotil storilca, ki je skozi odprto pritlično okno poskušal vstopiti v stanovanje. Tatič je še pravočasno pobegnil, policisti pa okoliščine dogodka še preverjajo.

V noči na torek so v Sevnici neznanci vlomili v kar tri cerkve. Iz dveh so odnesli manjšo količino denarja, z vlomi pa so povzročili za okoli 1.000 evrov škode.