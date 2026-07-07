“Bakromobil” spet na Goriškem!

Piše: C. R.

Včeraj, 6. julija v jutranjih urah so policisti Policijske postaje Nova Gorica obravnavali tatvino bakrenih cevi (vertikale žleba) s stanovanjskega bloka na Ulici Gradnikove brigade v Novi Gorici.

Z dosedanjim zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da je neznani storilec odtujil približno 2,5 metra bakrene cevi in s tem gospodarski družbi povzročil za približno 250 evrov materialne škode. Ko bodo policisti Policijske postaje Nova Gorica storilca izsledili, bodo zoper njega uvedli prekrškovni postopek zaradi kršitve 12. člena Zakona o nujnih ukrepih za zagotavljanje javne varnosti (ZNUZJV).

Za zdaj ni znanega ničesar o storilcu (morda jih je bilo več), je bilo pa teh tatvin na Goriškem zadnje čase precej.