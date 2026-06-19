“Bakromobil” na Primorskem: sunili žlebove, storilca bodo kaznovali le za prekršek

Piše: C. R.

Za novega notranjega ministra Francija Matoza bo očitno klasifikacija tatvin, ki jo je uvedla prejšnja vlada, velik izziv.

PU Nova Gorica je sporočila, da so danes zgoraj zjutraj zaznali tatvino bakrenega žleba dolžine dveh metrov tekom noči s stavbe v Rožni Dolini pri Novi Gorici (Vipavska cesta). Po prvih ocenah je nastala materialna škoda za okoli dvesto evrov.

Že včeraj pa je neznani moški skušal odtujiti približno tri metre dolg žleb za odvod meteorne vode z ene od trgovin v Solkanu (ulica Cesta IX. korpusa). Storilec je s kraja pobegnil, potem ko so ga pri izvrševanju kaznivega dejanja zalotili naključni občani. Zaradi navedenega kaznivega dejanja je nastala materialna škoda za okoli 300 evrov.

Ko bodo policisti oba storilca izsledili, ne bosta kazensko ovadena. Zoper njiju bo uveden zgolj prekrškovni postopek zaradi kršitve Zakona o nujnih ukrepih za zagotavljanje javne varnosti.