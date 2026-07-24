Zoki, spoki!

Piše: Marko Puš

Ljubljanski Jay-Z, kakor je nekoč župana Jankovića označil vidni naslednik partije, je v očitni fazi padanja politične popularnosti.

Po težkih »ovirah«, ki spremljajo dokončanje zanj pomembnega, a za Ljubljano katastrofalnega projekta C0, ter po javnih razkritjih o prejemu 10-odstotnih provizij in korupciji, ki spremlja projekte po prestolnici, jo je »dobil po buči« še z referendumom v Ljubljani. Čeprav ta ni dosegel kvoruma, je bil rezultat zanj sila neugoden. Podatki govorijo, da so se proti njemu obrnili ravno tam, kjer je užival največjo podporo.

Zoki ne spi več mirno, saj je njegov županski položaj prvič resno ogrožen. Resnici na ljubo Janković nikoli ni bil politično moder in vsega tega ne bi bilo, če bi se pravi čas umaknil in ne bi napovedal nove kandidature. Vselej je bil aroganten silovik in avtoritarec, ki je včasih dobesedno preko trupel dosegal svoje, mediji in organi (ne)pregona pa so mu pri tem pustili prosto pot. Ustvarili so pošast, ki se zdaj ne pusti ustaviti in grize samo sebe.

Vprašanje je, kolikšen je njegov dolg do balkanske mafije in kateri vsi okostnjaki so še v omarah, da Jankoviću ne pustijo upokojitve. Boji se napovedanih sodnih postopkov, boji se ustanovitve SKOK-a. In kot smo lahko videli, se nekoč »veliki frajer« boji tudi ljudi. Njegove pojavitve med razjarjenimi prebivalci ljubljanskih naselij, ki bi jim Zoki preprosto vzel parkirišča, povedo veliko. Njegov glas je tresoč, v množici se počuti preplašenega. Nastopi v medijih so podobna žalost.

Vse to je pozitiven znak, da se po 20 letih lahko znebimo župana, ki si ga v Ljubljani ne zaslužimo, in dobimo novega, ki so mu blizu deset božjih zapovedi, samostojna država, demokracija, inovacije, čista voda, prometni preporod … in ki bo predvsem mesto očistil korupcije.