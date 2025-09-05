Združeni v raznolikosti ali razkroj pod krinko ideologije?

Piše: Dominik Štrakl

Slogan Evropske unije »Združena v raznolikosti« je bil leta 2000 sprejet kot simbol evropskega sodelovanja. Poudarjal je, da lahko evropski narodi, vsak s svojo zgodovino, jezikom in kulturo, sobivajo v miru, ob medsebojnem spoštovanju in prostovoljni povezanosti. To je bil poklon bogastvu narodov.

Danes pa se ta slogan vse bolj uporablja kot krinka za vsiljevanje ideoloških agend, ki z evropsko identiteto nimajo nič skupnega. Predsednica EK Ursula von der Leyen se nanj pogosto sklicuje, ko zagovarja širjenje ideologije LGBTQIA+, teorij spolne fluidnosti ali legitimizacijo nezakonitih migracij kot domnevne človekove pravice. Tradicionalne vrednote, kot so družina, narodna identiteta, vera in red, pa se ob tem sistematično označujejo za nevarne, skrajne ali nazadnjaške. Pod pretvezo »vključenosti« poteka pravzaprav izključevanje vsega, kar je še evropskega. Na milijone evrov evropskega denarja gre v roke aktivističnih nevladnih organizacij, ki delujejo proti suverenosti držav članic in razgrajujejo vrednotne temelje evropske civilizacije. Raznolikost ne pomeni več spoštovanja kultur narodov, ampak agresivno uveljavljanje ideološke enotnosti.

V tej »novi Evropi« je dovoljeno vse, razen tega, da si ponosen na evropsko zgodovino in identiteto. Vrednote, na katerih je EU nastala, izginjajo iz javnega prostora, namesto njih pa se uvaja kulturna revolucija, sprta z razumom. Zato potrebujemo vrnitev k pristni raznolikosti, ki izhaja iz spoštovanja narodov, njihove suverenosti, tradicij in vrednot. Ne potrebujemo raznolikosti, ki pomeni razkroj, ampak tisto, ki krepi sodelovanje in skupno prihodnost. Če naj ima EU prihodnost, mora spet postati dom Evropejcev, ne pa igrišče za elite, ki si želijo svet brez meja, brez identitete in brez resnice.