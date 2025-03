Piše: Bogdan Sajovic

Mednarodni dan žensk praznuje vsak na svoj način. Nekateri svoji boljši polovici podarijo cvetje, drugi se ga nacedijo, ponekod pa protestirajo.

Slovenske feministke so recimo v parku Zvezda protestirale, ker menda niso zadosti opolnomočene ali nekaj v tem smislu. Slovenski feministični ferajn, ki se kiti z imenom »8. marec«, je zato ob prazniku podal izjavo, da si želi »družbo, v kateri bo vsaka deklica imela možnost odrasti v močno žensko«. Tiste deklice, ki se bodo seveda rodile, saj je ta čas glavni cilj osmomarčevk doseči »varen splav po vsej Evropi«, kjer sicer varen splav že sedaj obstaja v praktično vsaki državi. V Sloveniji konkretno še od časa Jugoslavije od sredine petdesetih let prejšnjega stoletja.

V teh desetletjih so slovenske »opolnomočenke« splavile kakšnih 650 tisoč otrok, nekaj tisoč gor ali dol. Posledica izpada tega prirastka otrok je demografska luknja, ki se zapolnjuje z migranti iz tretjega sveta. Migranti, ki prihajajo iz družb, v katerih ženske ne smejo obiskovati šol; v katerih ne morejo imeti premoženja ali pa vsaj z njim ne smejo upravljati; v katerih ne smejo v javnost brez burke ali hidžaba; v katerih ne smejo iz hiše brez moškega spremstva. Iz družb, kjer jih prodajajo v zakon, včasih še preden so dosegle puberteto, in kjer neposlušne ženske v najboljšem primeru premlatijo, v slabšem pa ubijejo.

Ti migranti prinašajo socialne navade iz svojih domačih krajev tudi v Evropo in po več evropskih državah že zahtevajo, da se te socialne navade implementirajo v evropsko zakonodajo. In glede na demografske trende se bodo morale feministične »opolnomočenke« kaj hitro odločiti − ali več slovenskih otrok ali pa šarija …