Piše: Magična gledalka

Ne, Slovenci nismo izmišljotina 19. stoletja – Slovenci smo tu že stoletja!

V času hitrih sprememb in pogosto površinskega odnosa do preteklosti nas knjiga »Naši temelji in okviri – Slovenci in Slovenija v zgodovini« spomni na globoke korenine našega naroda. Izšla je ob 35. obletnici plebiscita za samostojno Slovenijo. Glavni urednik dr. Boris Golec v predgovoru zapiše: »Živimo v času, ko se nam zdi zares dobro le tisto, kar je novo. Vendar je v naših zemljepisnih širinah obsedenost z novostjo sorazmerno nova stvar.« Ta misel nas opozori, da prave vrednote niso v trenutnih modah, temveč v tisočletni zgodovini. Knjiga je nastala na pobudo umetnostne zgodovinarke dr. Ane Lavrič pred približno osmimi leti. Združuje prispevke trinajstih avtorjev iz različnih humanističnih ved, med njimi tudi dr. Staneta Grande, uglednega zgodovinarja in publicista. Slednji v svojem poglavju opisuje dozorevanje naroda – idejo Združene Slovenije, dosežke in ovire revolucije 1848 ter narodni program. Posebej izpostavi Jugoslavijo kot »zgodovinsko napako« ter nerazumljenega Ivana Cankarja, ki je bil kritičen do jugoslovanske ideje.

V oddaji Beremo na Novi24TV pa je dr. Granda pred kratkim opozoril: »Knjiga je visoko znanstvena, čeprav na videz zelo poljudna polemika s tistimi, ki zanikajo obstoj Slovencev v zgodovini. Namreč, to je zelo hud problem danes med slovenskimi zgodovinarji. Nekateri s SAZU in filozofske fakultete v Ljubljani trdijo, da smo Slovenci izmišljotina 19. stoletja, da sta si nas izmislila Bleiweis in Prešeren in take neumnosti.« Dodal je, da knjiga z reproduciranimi dokumenti dokazuje, da so te trditve »prazna slama«. »Gre za hud strokovni primanjkljaj zgodovinarjev, ki to trdijo. Vsako stvar je treba soditi v času in prostoru. To je tako, kot bi danes rekli, da so bili v srednjem veku zelo zastareli, ker še niso imeli interneta. To bi bila njihova logika. Gre za čisto metodološko napako, ki so jo Hrvati zavrnili, pri nas pa je to zelo moderno.«