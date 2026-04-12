Sledi (politični) preobrat

Piše: Tanja Brkić

Velika noč 2026 ni prinesla zgolj tradicionalnega vonja po potici in šunki. Prinesla je politično temo, ki je dosegla visoko koncentracijo.

Robert Golob je na volitvah dosegel relativno zmago z 29 poslanci, a kljub temu še vedno ni sposoben sestaviti koalicije. Pot do zahtevanih 46 poslancev je izjemno zahtevna, njegov program (če sploh obstaja) pa ne prepriča nikogar zunaj lastnega ideološkega kroga. Kombinacija Svoboda + SD + Levica in Vesna šteje komaj 40 mandatov. Manjka jih torej šest – in to je ključni problem. V tem položaju se Golob poslužuje strategije »vlade narodne enotnosti« – vseh, razen SDS. A Anže Logar in Zoran Stevanović nista naivna. Logar zahteva konkretno koalicijsko pogodbo, visoke pogoje ima tudi Resni.ca. Golob nima ničesar, ne programa, še manj zaupanja, ki ga je štiri leta sistematično zapravljal.

In ko nimaš ničesar več, aktiviraš Damirja Črnčeca, ki ga domnevno pošlješ v »lov za Puckoti« – a stranke so na preži in izkušnje kažejo, da so prestopi v slovenski politiki izjemno tvegani in se praviloma končajo z javnim političnim linčem. Hkrati poteka še en pomemben proces: SDS je vložila več ugovorov na delo Državne volilne komisije, zlasti glede nepravilnosti pri predčasnem glasovanju, hrambi glasovnic in – kar je še posebej problematično – glasovnicah v tujini. Postopek še ni zaključen. Dodatno ozadje predstavlja tudi afera »Black Cube« – vpletenost izraelskih zasebnih obveščevalcev v kampanjo, ki pa se bo zdaj zdaj ob objavi dodatnih podrobnosti o konkretnih akterjih iz vrst Sove dokončno razblinila. Namesto jasne in legitimne desnosredinske zmage, ki bi jo volilni izid nakazoval, smo priča frustraciji in občutku, da se igra še ni končala. In prav tu postane močna simbolika velike noči.

Vse, kar se dogaja – Golobova koalicijska agonija, iskanje prestopnikov, programska praznina, dvomi o legitimnosti volilnega procesa in mednarodne sence –, deluje kot zadnji, skrajni vzdihi teme. A velika noč nas uči prav nasprotno: najtemnejše je ravno pred vstajenjem. Ko se zdi, da je vse izgubljeno, pride preobrat.