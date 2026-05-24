Veleizdali so Roberta Goloba

Piše: Peter Jančič

Po prevari Demokratov Anžeta Logarja in Resni.ce Zorana Stevanovića, ki so se za vladanje dogovorili s SDS in ne Svobodo in hudi izdaji Janeza Janše, ker mu je uspelo zbrati večino za prevzem oblasti, se je ta teden Robertu Golobu zgodila še veleizdaja.

Zagrešili so jo ustavni sodniki, ki jih je Golobova večina imenovala. Sodniki niso ustavili izvolitve novega predsednika vlade Janše, za katerega je v petek zaradi tega glasovalo 51 poslancev. In niso odpravili rezultata volitev, ki so jih Svoboda, SD in Levice izgubile. Tudi niso razpisali novih volitev, da bi se Golob bolje odrezal. Veleizdaja Goloba in njegovih sil. Pustili so jih na cedilu.

Da jih bodo ustavni sodniki rešili, so zadnja leta vladajoče stranke čisto res pričakovale in zahtevale. Pa čeprav je bilo to povsem nerazumno. Zadnje upanje. No, dokler niso imenovani še ministri, je še čas. Ustavni sodniki ta teden niso naredili popolnoma nič. V parlamentu je Nataša Avšič Bogovič (Svoboda), ker je pričakovala poseg ustavnega sodišča, predlagala prestavitev glasovanja o Janši. Tako: “V petek se izteče rok za vložitev pravnih sredstev in ustavnih pritožb glede vplivanja na volitve, o katerih v teh dneh govori vsa pravna stroka in tudi opozarja, zakaj se hiti z imenovanjem mandatarja že ta teden.” Za prestavitev glasovanja o Janši kot novem predsedniku vlade, so glasovali tudi iz SD in Levice. Bili so smrtno resni. A nimajo več večine, da bi lahko tudi odločili. Da je treba vložiti pritožbo in da mora ustavno sodišče razveljaviti volitve, so pred tem javno pozvali v časopisih Dnevnik in Delo, ko so objavili politični pamflet Roka Lampeta, kandidata PS Zorana Jankovića v preteklosti, ki je ocenil, da so veleizdaja države za oblast Roberta Goloba nerodni posnetki pogovorov Vesne Vuković, pa nekdanje ministrice Dominike Švarc Pipan, odvetnice Nine Zidar Klemenčič, lobista in nekoč piarovca Mira Cerarja Roka Hodeja, enega najpomembnejših direktorjev iz GEN Dejana Paravana, Tomislava Vukmanovića in nekdanjega šefa nadzornikov DARS Jožefa Oberstara o zlorabah oblasti, koruptivnem ravnanju, plačevanju medijev in nevladnih organizacij. Za to ljudje ne bi smeli izvedeti. Ker so izvedeli preveč, kako deluje oblast, morajo biti volitve razveljavljene.

Za veleizdajo Lampe ni označil pričevanj o zlorabah oblasti zgoraj omenjenih. Resnica ne bi politično koristila Golobu in Svobodi. Obratno. Za veleizdajo je zaradi tega obtožil tiste, ki so to objavili. Ni pa čisto jasno, kdo to je posnel in objavil na spletu. Že dolgo na Sovi, v Mladini, pri Niki Kovač, Robert Golobu, na Delu in v Dnevniku, sumijo podjetje Black Cube. To je že v številnih evropskih državah razkrivalo korupcijske škandale. Le pri nas pa se oblasti branijo, da je razkrivanje koruptivnega ravnanja oblasti veleizdaja. Lampe je šel še dlje po poteh Goloba in trdil kar, da je nesporno, da je za posnetki Janša. Kar je spet mnenje Roberta Goloba. Ta je tožil in sodil Janši že pred volitvami. Brez vsakega dokaza. Janša zanika, da bi bil naročnik in plačnik. Izdajalec Goloba pa zanesljivo ni. Celo če bi on osebno zbral in razkril te stvari, bi to ne bila izdaja. Delo opozicije je nadzor oblasti in razkrivanje zlorab. In vsi vemo, da je Golob vladal s podrejanjem državnih podjetij, medijev, policije, nastavljanjem svojih kadrov vsepovsod… V štirih letih je celo večkrat izvedel čistke v policiji, posameznih medijih… Enkrat ni bilo dovolj. Priča smo bili popolni privatizaciji države in njenih podsistemov.

Opozarjanje na zlorabe oblasti ni veleizdaja. Je državljanska dolžnost.

Na koncu, tik pred glasovanjem, smo pri Rosviti Pesek v Odmevih lahko le še opazovali, kako je Golob s svojimi izjavami potrdil, da je za celotnim spinom Golob osebno in da so le njegovi podizvajalci Lampe, poslanci Svobode, SD in Levice, svet za nacionalno varnost, kup medijskih aktivistov, ki sami sebi pravijo novinarji, nekdanji minister Dušan Keber, pridružila se mu je aktivistka skrajne levice Svetlana Makarovič in še kup podobnih, ki so vložili pritožno na ustavno sodišče po roku, ki jim ga je v pamfletu v Delu in Dnevniku določil “pravnik” Svobode Lampe, Golob pa njegovo mnenje razglasil za zakon. Zaradi nenavadne izjave, da smo bili priča vplivanju na volitve iz tujine, je nastal celo vtis, da je le Golobova figura celo šef ustavnega sodišča Rok Čeferin, katerega izjavo pa je sicer mogoče različno interpretirati. Pri Golobu je niso dobronamerno.

Na volitvah so nas volivci rešili Goloba in te njegove vojske. In v tem tednu tega ustavno sodišče ni spremenilo. In vse kaže, da se bo zgodilo še najhujše, kar se Golobu lahko zgodi. Imenovani bodo še ministri nove vlade in predati bo moral oblast.

Konec sveta. Nadveleizdaja.