Še pomnite Daphne Caruana Galizia?

Piše: Petra Janša

V času, ko je Evropski parlament odprl prijave za letošnjo podelitev novinarske nagrade Daphne Caruana Galizia, je malteško sodišče obsodilo še dva moška na dosmrtni zapor zaradi dobave avtomobilske bombe (detonirane na daljavo s pomočjo prenosnega telefona), s katero je bila pred osmimi leti na Malti ubita novinarka Daphne Caruana Galizia.

S tem se je število obsojenih v tem primeru povečalo na pet. Obsodba Roberta Agiusa in Jamieja Velle, ki naj bi bila člana otoškega kriminalnega podzemlja, tako pomeni pomemben korak v dolgi kampanji, da se storilci in naročniki umora privedejo pred sodišče.

Smrt novinarke Daphne Caruana Galizia je namreč oktobra 2017 sprožila ogorčenje po vsej Evropi in malteško vladajočo stranko zapletla v obtožbe o prikrivanju umora, kar je na koncu privedlo do odstopa takratnega premierja in vodje Laburistične stranke Josepha Muscata. Trije moški, ki so izvedli umor novinarke, so po priznanju krivde v ločenih postopkih že v zaporu, in sicer brata George in Alfred Degiorgio sta bila leta 2022 obsojena na 40 let zapora, še en moški je bil leto prej obsojen na 15-letno zaporno kazen.

Malteški poslovnež Yorgen Fenech, ki je po mnenju tožilstva umor načrtoval, na sojenje v tej zadevi še čaka. Melvin Theuma, taksist, ki trdi, da je deloval kot posrednik, pa si je v zameno za pričanje zagotovil predsednikovo pomilostitev in živi pod policijsko zaščito.