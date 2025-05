Predsednik vlade Robert Golob, odstopite!

Piše: Bogdan Sajovic

Zakonodajni referendum o zakonu o dodatku k pokojnini za izjemne dosežke na področju umetnosti (ZDPIDU) je zaključen in rezultat je za vlado katastrofalen.

Zakon je namreč zavrnilo kar 92 odstotkov volivcev, kar je najhujši referendumski poraz katerekoli vlade v samostojni Sloveniji. Edino higienično bi bilo, da predsednik vlade Robert Golob najkasneje do jutri odstopi s položaja.

Za polom si je namreč kriv popolnoma sam. Najprej je kot predsednik vlade odobril zakon, ki so ga resda scimprali v kulturnem ministrstvu pod taktirko ministrice Aste Vrečko, čeprav so mnogi opozarjali, da je zakon navadno skropucalo. Seveda bi ga kot predsednik vlade lahko zavrnil, a ga ni, podprl ga je s svojo avtoriteto premierja in omogočil njegovo sprejetje.

Opozicija je nato zbrala zadosti podpore za razpis referenduma, kar je povem zakonita politična poteza.

Premier Golob pa je nato potegnil najbolj noro politično potezo – namesto, da bi zagovarjal zakon in pozval svoje privržence, naj ga podprejo, je pozval k bojkotu referenduma. In si s tem sam skopal jamo.

Bojkot je namreč spodletel in zakon je zavrnjen z 92 odstotki glasov! Ni važno, da bodo sedaj branilci lika in dela predsednika vlade trdili, da je na referendum prišlo le malce nad četrtino vseh volivcev. Štejejo tisti, ki so prišli, in razmerje glasov – to pa je za vlado katastrofalen polom.

Higienično bi seveda bilo, če bi ministrica takoj po razglasitvi poraznega rezultata sama ponudila odstop, premier pa bi ji sledil kmalu zatem. Tako bi ravnal vsak premier v normalni evropski demokraciji.

Ker pa obstaja resen dvom, da bi premier Golob sam zmogel toliko integritete in politične higiene, da bi sam odstopil, je na strani opozicije, medijev in volivcev, da ga k temu pozovejo.

Gospod predsednik vlade, odstopite!