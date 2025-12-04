Postreferendumski spin

Piše: Bogdan Sajovic

Pred dobrimi desetimi dnevi smo volivci na referendumu zavrnili državno sponzorirano pomoč pri prostovoljnem končanju življenja.

Vladna stran je tako letos izgubila že drugi referendum, kar je zelo slaba popotnica pred državnozborskimi volitvami prihodnjo pomlad. Zato je koalicija elektrogenija takoj po izidu referenduma začela spinati izid, češ da to ni bil njihov poraz.

Vi to resno, golobčki? Vaša koalicija je ta zakon spravila skozi parlament kljub opozorilom in nasprotovanju stroke. Člani vaše vlade in vaši poslanci so agitirali za zakon. Kot so agitirali tudi z vami povezana civilna družba, nevladne organizacije in mediji. V podporo ste celo aktivirali džokerja iz Murgel.

Ko pa so volivci na referendumu zbrcali vaš zakon, vas to nenadoma ne zadeva? Če to drži, zakaj ste potem v postreferendumsko spinanje izida poslali cvetober levičarske inteligence? Poslanke, ki blaznijo še bolj kot po navadi in žalijo nasprotnike zakona? Komentatorje, ki stresajo nebuloze v smislu »vsi smo izgubili« (ne, vi ste izgubili), ki negirajo pravico zdravnikov, da bi agitirali proti zakonu (ki se zelo tiče njihovega dela), predvsem pa opletajo brez konca in kraja z ločitvijo Cerkve in države; več kot očitno nimajo pojma, kaj to načelo dejansko pomeni.

Neki cepec je celo omenjal ločitev vere in države! Dečko, to ne obstaja niti v Severni Koreji, tam se verniki klanjajo pred kipom Velikega vodje, podobno kot se pri nas Teheranska Tanja klanja Kidričevemu kipu. In seveda, kar nekaj levih komentatorjev meni, da bi referendum morali razveljaviti, pravzaprav, da bi na splošno morali ukiniti referendume. Pika. Ker je demokracija ali nekaj. Vsekakor demokracija po konceptu vodij boljševistične revolucije, katerih like in dela slovenski levičarji še dandanes častijo …