(FOTO) (VIDEO) Slovenski harmonikarji osvojili evropski rekord, prihodnje leto ponovno “napadli” Guinnessovega

Piše: Ž. K. (Nova24Tv.si)

Na velenjski Visti je danes odmevala harmonika. Zbralo se je kar 4066 harmonikarjev iz Slovenije in tujine, ki so skupaj zaigrali znamenito skladbo “Na Golici” bratov Ansambel bratov Avsenik. S tem je Slovenija postavila nov slovenski in evropski rekord v skupinskem igranju harmonike.

Čeprav svetovnega rekorda niso podrli – tega s 5282 harmonikarji še vedno drži Kitajska – organizatorji poudarjajo, da gre za izjemen dosežek za državo z dobrima dvema milijonoma prebivalcev. Prejšnji slovenski rekord je bil postavljen leta 2011 v Cerklje ob Krki, ko je skupaj igralo 1137 harmonikarjev. Tokratni dogodek je spremljalo približno 11.000 obiskovalcev, poroča STA.

Kot pravijo organizatorji, dobro vzdušje ni popustilo niti za trenutek. “Danes je naš dan, dan muzikantov,” je bil ključni moto dneva. Zbrane so zabavali Čuki, Poskočni muzikanti, Alpski kvintet, Ansambel Stil in Gadi.

Na dogodku sta bila prisotna predsednica države Nataša Pirc Musar, sicer pokroviteljica dogodka in predsednik SDS ter najverjetnejši prihodnji predsednik vlade Janez Janša. Pirc Musarjeva je v nagovoru poudarila, da ne gre zgolj za podiranje rekordov, ampak predvsem za praznik glasbe, povezanosti in slovenske identitete. Spomnila je, da ima Kitajska več kot milijardo prebivalcev, Slovenija pa le nekaj več kot dva milijona, zato je že sam dosežek po njenem mnenju izjemen.

Harmonika je naša 🇸🇮. 4000+ harmonikašev in evropski rekord. pic.twitter.com/OxpwlSVVvI — Janez Janša (@JJansaSDS) May 17, 2026

Pobudnik dogodka je bil velenjski harmonikar Robert Goter, ki je včeraj podrl Guinnessov rekord v neprekinjenem igranju harmonike. Harmoniko je brez prekinitve igral več kot 83 ur in s tem presegel dosedanji Guinnessov rekord 80 ur, 53 minut in 28 sekund. Kot je povedal po dogodku, je bil letošnji podvig precej zahtevnejši od prvega poskusa, ko mu je uspelo igrati 58 ur.

Po njegovih besedah letošnji rekordni vikend predstavlja predvsem uvod v še večji projekt prihodnje leto. Harmonikarji bodo namreč 12. junija prihodnje leto na velenjski Visti ponovno poskušali napasti Guinnessov rekord v skupinskem igranju harmonike.