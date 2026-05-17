Tri desetletja od zgodovinskega obiska, ki je Slovenijo dokončno umestil na Zahod in utrdil njene krščanske korenine

Piše: P.J.

Slovenija te dni, sredi maja 2026, praznuje okroglo 30. obletnico prvega in prelomnega pastoralnega ter državniškega obiska svetega papeža Janeza Pavla II.

Maja 1996 je ta veliki svetovni in cerkveni voditelj ter neomajni borec proti totalitarizmom stopil na slovenska tla ter mlademu narodu vlil globoko samozavest v ključnem obdobju tranzicije. Obisk ni bil zgolj cerkveni dogodek – bil je globoko državotvorno dejanje, ki je mlado Republiko Slovenijo dokončno umestilo na zemljevid svobodnega, zahodnega sveta.

Politični kontekst leta 1996: dokončni prelom z rdečo preteklostjo in pot na Zahod

Leta 1996 je Slovenija stala na veliki zgodovinski prelomnici. Država je bila samostojna komaj pet let, v družbeno-političnem prostoru pa je še vedno potekal oster boj med silami kontinuitete, ki so želele ohraniti stare monopole, in demokratičnimi silami, ki so si prizadevale za polno evroatlantsko integracijo in vrednotno prenovo.

Vatikan je pod vodstvom slovanskega papeža med prvimi prepoznal slovensko pravico do samoodločbe in že januarja 1992 uradno priznal našo državo. Ključno vlogo pri tem mednarodnem priznanju in poznejšem obisku so odigrali vodilni politiki slovenske pomladi – predvsem prvi predsednik vlade Lojze Peterle, takratni zunanji minister dr. Dimitrij Rupel in drugi akterji koalicije Demos. V Vatikanu so upravičeno videli ključnega zaveznika slovenske suverenosti.

Ko je štiri leta pozneje Janez Pavel II. osebno obiskal Slovenijo na povabilo tedanjega državnega vrha in Cerkve, je s tem dal neprecenljivo mednarodno legitimnost slovenski osamosvojitvi. Kot Poljak, ki je na lastni koži izkusil grozote komunizma, je papež natančno razumel rane, ki jih je totalitarni režim pustil za seboj. Njegov prihod je pomenil dokončni prelom z balkanskim kotlom in jasno sporočilo svetu: Slovenija je zgodovinsko, kulturno in vrednotno del krščanske Evrope.

Ostri politični spopadi: boj za versko svobodo in popravo krivic

Obisk ni potekal brez ostrih političnih trenj. Leto 1996 je bilo zaznamovano z vročimi debatami o odnosih med državo in Cerkvijo. Postkomunistična levica je krčevito branila strogo, skoraj militantno ločitev Cerkve od države, ki je izvirala še iz prejšnjega režima, z jasnim namenom potisniti verne državljane na rob javnega življenja.

Takrat so se lomila kopja okoli novega zakona o verski svobodi in vračanja krivično odvzete cerkvene lastnine (denacionalizacije). Levi pol je obisk papeža izrabil za pritiske in pogojevanje – češ da Cerkev s svojimi zahtevami ogroža finančno stabilnost države. Domoljubne in demokratične sile pa so jasno poudarjale: poprava krivic in spoštovanje verske svobode sta temeljna pogoja za vstop Slovenije v družbo razvitih evropskih demokracij.

Medijski linč in poskusi minimiziranja s strani levičarskih trobil

Osrednji mediji, ki so bili takrat (in so še danes) pod močnim vplivom tranzicijske levice, so pred obiskom sprožili pravo psihološko vojno. Namesto poročanja o zgodovinskem pomenu prihoda enega največjih voditeljev 20. stoletja so časopisne strani in televizijske zaslone polnili z izračuni, »koliko bo obisk stal davkoplačevalce«. V ospredje so postavljali opozorila o domnevnem »klerikalizmu«, ki naj bi grozil Sloveniji.

Ko pa je sveti oče prispel in so trgi ter polja pokali po šivih od stotisočglavih množic, so levičarski mediji hitro zamenjali ploščo. Začeli so z načrtnim minimiziranjem dogodka – drastično so zmanjševali število udeležencev v Ljubljani, Mariboru in Postojni ter iskali osamljene kritične glasove. Papeževa jasna sporočila o tradiciji, družini in resnici so označevali za »zastarela« in »retrogradna«. Kljub temu jim ni uspelo zadušiti veličastnega vzdušja in ponosa, ki je preplavil slovenske vernike.

Preroške besede svetega očeta sredi Slovenije

Papežev tridnevni obisk pod geslom »Oče, potrdi nas v veri!« je povezal celoten narod. Že ob prihodu na brniškem letališču je izrekel besede, ki so odmevale kot državniško priznanje našemu tisočletnemu boju za samostojnost:

»Do prvega papeževega pastoralnega obiska v Sloveniji prihaja po tem, ko ste že dosegli samostojnost in mednarodno priznanje ter ste stopili na pot mirnega sožitja z drugimi narodi. Ta novi zgodovinski korak še povečuje moje veselje, da sem med vami.«

Poseben pečat je pustilo srečanje z mladimi v Postojni. Ko je več deset tisočglava množica začela papežu prepevati za rojstni dan, je z legendarnim vzklikom »Papež ‘ma vas rad!« prebil ves protokolarni hlad, pregnal postkomunistično apatijo in v mladem rodu prebudil optimizem ter ponos na lastno domovino.

Tam je mladim položil na srce ključno vodilo za prihodnost:

»Gradite svojo prihodnost na trdni skali resnice, pravičnosti in ljubezni. Ne bojte se biti prinašalci upanja v svetu, ki prevečkrat izgublja orientacijo.«

Letošnje spominske slovesnosti: klic k budnosti in vrnitvi k vrednotam

Trideset let pozneje se Slovenija spet sooča z resno krizo vrednot – z načrtno razgradnjo družine, brisanjem tradicije in novimi poskusi utišanja krščanskega glasu v javnosti. Zato današnje spominske slovesnosti niso zgolj nostalgija. So opomin in smerokaz za prihodnost.

Osrednji dogodki ob 30. obletnici:

Svetišče na Brezjah: V nedeljo, 17. maja 2026, je potekala slovesna sveta maša na Trgu pred baziliko Marije Pomagaj. Udeležili so se je številni vidni predstavniki slovenske pomladi in predsednik Državnega sveta Marko Lotrič, kar dodatno poudarja državotvorni pomen obletnice.

Ljubljanska stolnica: Popoldne je Nadškofija Ljubljana v stolnici sv. Nikolaja pripravila osrednjo slovesnost. Mašo je vodil ljubljanski nadškof metropolit msgr. Stanislav Zore, verniki pa so po bogoslužju prejeli blagoslov z relikvijami svetega Janeza Pavla II.

Sporočilo : ohranimo svojo krščansko dušo

Obisk svetega papeža leta 1996 nas uči, da svoboda in demokracija nista samoumevni. Sta dar, ki ga je treba nenehno braniti z zvestobo resnici in lastnemu narodu. Sporočilo Janeza Pavla II. ostaja za slovenske domoljube nespremenjeno: Slovenija bo kot suverena, svobodna in uspešna država obstala le toliko časa, dokler bo zvesta svojim tisočletnim krščanskim koreninam, ki so jo oblikovale in obvarovale skozi vse viharje zgodovine.