(FOTO) V Kopru je danes potekal Pohod za življenje: “Srce zarodka bije že 22. dan po spočetju”

Koprski Pohod za življenje za pravice nerojenih otrok ter njihovih mater in očetov v stiskah v Sloveniji (foto: Tomaž Primožič/F.A.Bobo)

Piše: C.R.

V Kopru je danes potekal Pohod za življenje, ki se ga je po navedbah organizatorjev udeležilo več kot 350 ljudi. Udeleženci so izrazili nasprotovanje umetni prekinitvi nosečnosti. 

Organizatorji pohoda iz Zavoda mreža za življenje in enakopravnost so za letošnje geslo izbrali misel, da srce zarodka bije že 22. dan po spočetju. Zbrani so lahko med drugim prisluhnili zdravnici Urški Zaletel, podjetniku Edvardu Jurjevcu in kapucinu Jaroslavu Kneževiću.

(vse fotografije: Tomaž Primožič/F.A.Bobo)

Kot so sporočili organizatorji, so govorci med drugim poudarili, da človek živi od svojega spočetja do naravne smrti, zato si ves ta čas zasluži zaščito. Življenje so izpostavili kot največjo vrednoto.

Osrednje sporočilo Pohoda za življenje je po njihovih besedah to, da nobena ženska ne bi smela biti sama v stiski ob nenačrtovani nosečnosti. Rešitev namreč po njihovem mnenju ni v prekinitvi življenja, temveč v večji družbeni podpori, boljši socialni pomoči, dostopnejšem svetovanju in večjem razumevanju okolice.

Posebej so izpostavili pomen pomoči materam v težkih življenjskih okoliščinah, mladim družinam in družinam z več otroki.

Socialisti so hoteli ukrasti pozornost in imeli svoj “šov” civilizacije oziroma kulture smrti

Dogodek je spremljal protest, na katerem so udeleženci pozivali k svobodnemu odločanju o lastnem telesu. Po navedbah organizatorjev Pohoda za življenje je policija shoda medsebojno ločila.

V Socialističnem bralnem krožku so pred pohodom na koprsko občino naslovili pobudo za njegovo prepoved. Opozarjajo, da organizatorji nasprotujejo ustavni pravici, kar po njihovem mnenju pomeni, da je dogodek protiustaven in protizakonit. Spletno peticijo je podpisalo več kot 400 ljudi.

S pobudo niso uspeli. Na Mestni občini Koper so za STA pojasnili, da ustava v 42. členu zagotavlja pravico do mirnega zbiranja in zborovanj. Občina to pravico na svojem območju dosledno zagotavlja, ne glede na lastno strinjanje s sporočilom dogodka. Organizator javni shod prijavi policiji, ki nato izda dovoljenje, občino pa o dogodku zgolj obvesti, so dodali.

