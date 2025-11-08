e-Demokracija
Omejeni in nevzgojeni

FokusKomentar
Bogdan Sajovic (foto: Demokracija)

Piše: Bogdan Sajovic

Stranka Svoboda pernatega elektrogenija je po vsem sodeč magnet za posebno sorto nevzgojenih omejencev.

Ugled parlamenta jim je uspeli stolči tako globoko, da pomisliš, da je doseženo dno, pa te vedno znova presenetijo in potopijo ugled parlamenta in raven razprav še nekoliko niže. Zadnja rekorderka v doseženem dnu je poslanka Miriam Bon Klajnšček, ki je poslanca Aleksandra Rebrška ne le nevzgojeno tikala, pač pa mu je še zabrusila, naj »neha lajati«.

Nekateri menijo, da je poslanka spravila parlament na gostilniško raven, kar pa ne drži. Če bi namreč za šankom nekomu rekla, naj neha lajati, bi bila deležna vseh tistih batin, ki bi ji jih morali naložiti starši. Drugi so bili osupli, da je lahko nekdanja gimnazijska profesorica tako primitivna. Žal se ne čudim niti temu, saj ni edina.

Spomnim se, kako sem nekaj mesecev po sprejetju evra sedel v kavarni in čakal prijateljico. Za sosednjo mizo sta bili starejši dve gostji, urejeni, v pelcih. Izkazalo se je, da gre za upokojeni gimnazijski profesorici. Glasno sta preklinjali Janševo vlado in ena je koncu pribila, kako sta jo »tisti pokvarjeni barabi Janša in Bajuk oropala pošteno prigarane penzije«, češ da je nekdaj dobila 96 tisoč tolarjev, zdaj pa dobi samo nekaj evrov manj kot petstotaka. Druga ji je pritrjevala, da so barabe tudi njo podobno oropale. Za tiste, ki so pozabili: 500 evrov je bilo enako 120 tisoč tolarjev.

Ni problem v njunih blodnjah, problem je, da sta ti primitivni omejeni kreaturi svojih trideset, petintrideset let poučevali na prestižni gimnaziji. Se pravi poučevali, vzgajali, oblikovali celotno generacijo prihodnje slovenske intelektualne elite. In žal nista izjemi. Zato se ne smemo čuditi omejenosti in nevzgojenosti v parlamentu. In drugje …

