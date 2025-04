Naredimo referendume spet velike

Piše: Bogdan Sajovic

Slovenija je spet v luftu, vzrok je namreč vlada, ki namerava kopico lizunov nagraditi z dodatkom k pokojninam. Opozicija je seveda proti, a drugače kot z referendumom tega ne more ustaviti.

In zdaj vladna stran kriči, da gre za zlorabo referenduma, da je to drago, nepotrebno in sploh in oh. Ne, referendumi so zakonit del demokratične družbene ureditve. Drži pa, da so v obliki, kot jih imamo v mili nam domovini, čudni. Tudi če uspejo, zakonodajo ustavijo samo za leto dni, za kup tem se sploh ne sme razpisati referenduma, da o idiotskem kvorumu niti ne govorimo. Mnogi zato ne hodijo na referendume.

Morali bi spremeniti zakonodajo in narediti referendume spet velike. Predlagatelji bi morali zbati pet odstotkov podpisov vseh volivcev za razpis referenduma, vlada o tem ne bi smela imeti nobene besede, razširiti bi bilo treba teme, o katerih se lahko razpiše referendum, in ukiniti vse kvorumske omejitve, glas več pač zmaga. Predvsem pa mora biti rezultat ne glede na izid zavezujoč za recimo deset let. V tem času ni mogoče ponoviti referenduma na isto temo in ni mogoče sprejeti nobenega zakona, odloka ali uredbe ne na državni ne na lokalni ravni, ki bi kršil črko in duha referendumskega izida. Za zmanjšanje stroškov bi lahko določili dva referendumska dneva, ko bi izvedli vse referendume, ki bi se nabrali v zadnjega pol leta, in tako uvedli neposredno demokracijo po švicarskem zgledu.

Vprašanje je le, ali smo dovolj zreli, da ne bi izglasovali različnih v nebo vpijočih neumnosti. Res pa je, da bi v tem primeru po desetih letih soočanja s posledicami neumnih odločitev kot posamezniki in kot družba dozoreli. Upajmo …