Na nabojih atentatorja antifašistična gesla

FokusKomentar
Odgovorni urednik portala Spletni časopis Peter Jančič

Piše: Peter Jančič (Spletni časopis)

Kdo je izvedel atentat na komaj 31 letnega ameriškega političnega aktivista Charlija Kirka med univerzitetno politično razpravo v Utahu, kamor ga je prišla poslušat velikanska množica, še ni jasno. Dva doslej prijeta osumljenca so policisti izpustili, ker se je pokazalo, da nista povezana z atentatom. Preiskovalci pa so našli puško, ki jo uporabljal strelec in strelivo z vgraviranimi izrazi transpolne in antifašistične ideologije, za to puško oblasti menijo, da je bila uporabljena pri smrtonosnem streljanju na Kirka, poroča The Wall Street Journal.

Streljal bi naj z lovsko puško, ki so jo odkrili v gozdu blizu kraja streljanja zavito v brisačo, v puški je bil še vedno tulec izstreljenega naboja. V nabojniku pa še trije neizstreljeni naboji, vsi z napisi.

Kirk, ki je bil eden najvidnejših glasov desnice v ZDA zadnja leta, je bil pristaš Donalda Trumpa. Trump je lani precej čudežno preživel podoben poskus atentata. Kirk je pomembno prispeval k zmagi Trumpa s svojim gibanjem med študenti in mladimi, ki so nekoč veljali pretežno za pristaše liberalcev. Za to delo se mu je Trump po zmagi tudi javno zahvalil.

Trump je ob atentatu objavil daljši odziv, v katerem je izrekel sožalje soprogi in dvema majhnima otrokoma in ocenil: “To je temen trenutek za ZDA.”

V ZDA dogodek ocenjujejo tudi kot atentat na svobodo govora. Kirk je soustanovil in vodil organizacijo Turning Point USA (Točka obrata ZDA), v slovenskih medijih, tudi denimo na Delu, pa so ga v prvih poročilih opisali kot skrajnega desnega vplivneža, kar je sprožilo precej zgražanj.

S primerjavo bi lahko rekli, da bi se nekaj podobnega v naši državi zgodilo, če bi med zborovanjem aktivistk Osmega marca v Ljubljani ustrelili Niko Kovač in bi se na Delu po tem v naslovih razpisali, kako je bila skrajna komunistična vplivnica tarča strelca. Takšno označevanje je opravičevanje zločina.

Naslovi, da je bil umorjeni Kirk skrajni desničar, so del kampanje sovraštva naše levice

Terminologija preganjanja skrajnega desničarstva v medijih pri nas ni brez političnih ozadij. V parlamentu so stranke z leve prav ta teden na predlog Urške Klakočar Zupančič v odboru potrdile deklaracijo o vzponu skrajne desnice v Evropi z naslovom “Nikoli več”. Z njo večino v parlamentu zlorabljajo za predvolilna politična sporočila, da bi druge prikazali kot skrajneže in fašiste. Že na oblast je sedanja skupina strank prišla po kampanjo pozivanj k smrti in napovedmi čiščenj in čistk, ki so jih v medijih in podjetjih v državni lasti tudi izvedli, da bi nastavili svoje kadre. Demonstracije, na katerih se je v preteklosti pozivalo k smrti (s parafrazo poziva k smrti fašizma: smrt janšizmu), je celo pomagala organizirati prej omenjena Nika Kovač, ki jo je po volitvah Robert Golob postavil za vodjo svojega sveta za boj proti sovražnemu govoru.

Kirk je svoje zadnje sporočilo na omrežju X objavil nekaj ur pred atentatom v Utahu, kjer je pozval k javni razpravi o umoru 23-letne ukrajinske begunke Irene Zarutske, ki je bila zabodena prejšnji mesec na vlaku, mediji pa so precej skrivali brutalen umor mladega dekleta, ki ga je povsem brez razloga izvedel iz zapora ravno izpuščen kriminalec, močno pa je to odmevalo po spletnih omrežjih. Zadnja objava je bila:

Na posnetku lahko poslušate, kako Kirk opozarja na to, da se je nujno boriti proti skrajnostim in radikalizmom in kdaj skrajneži zmagajo.

Celotna deklaracija, s katero se poslanci Svobode, SD in Levice borijo proti vzponu “skrajne desnice” v Evropi (in pri nas) je takšna:

