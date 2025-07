Ljudje se ne smejo pod nobenim pogojem »samoorganizirati«

Piše: Bogdan Sajovic

Pred dnevi se je spet razblebetala predsednica mile mi domovine. Ne sicer zaradi poslabšanja varnostnih razmer, ko lahko Romi terorizirajo slovensko prebivalstvo, mlatijo župane, kmete, kogarkoli, ki se jim drzne postaviti po robu. Ne, zmotilo jo je, da ljudje protestirajo in ne nameravajo več sklonjenih glav trpeti nasilja.

Zmotilo jo je, ker terorizirani menijo, da jih sistem pušča na cedilu in se zato skušajo samoorganizirati. Zmotilo jo je, da ljudje razmišljajo, da bi si zakonito nabavili orožje, da zaščitijo svojce in svojo lastnino. To je po mnenju predsednice nezaslišano, celo proti ustavnemu redu ali nekaj. Kajti kam pa pridemo, če bi se ljudje skušali samoobraniti pred banditi? To je vendar proti svetlim tradicijam partizanstva. Ko so se ljudje tedaj skušali samoorganizirati pred ropanjem banditov in so okupacijske oblasti, ki so bile sicer dolžne po mednarodnih konvencijah ščititi ljudi in premoženje, zaprosili za orožje, je bila to najbolj črna izdaja in kolaboracija. Ker bandite je treba pokorno pustiti, da si brez strahu postrežejo z vsem, kar jim srce poželi.

In ta princip ponosni nasledniki gošarjev vbijajo v glave Slovencev še dandanes. Ljudje morajo molče dopustiti, da jim banditi kradejo drva z dvorišča, da jim kradejo pridelke s polj, da kradejo po trgovinah, da vpadajo v njihove hiše, da jih mlatijo s koli in jim grozijo s smrtjo, če si drznejo prijaviti kriminal policiji. Kajti če bodo ljudje molče sprejeli, da jih ropajo in terorizirajo pocestni banditi, potem bodo tiho tudi ob bolj sofisticiranem korupcijskem ropanju rdečih banditov. In zato se ljudje ne smejo pod nobenim pogojem oglašati, kaj šele samoorganizirati, da bi se obranili pred kriminalci …