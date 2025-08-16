Levičarji so največja poguba za Slovence

Piše: Bogdan Sajovic

Oni dan so čegevarkoti na avstrijskem Koroškem uzurpirali neki lokalni muzej in pri tem prekršili nekaj zakonov. Intervenirala je avstrijska žandarmerija in nekaj najbolj gobčnih popisala.

Uuu, tragedija! Enoglasno je zarjulo združeno slovensko levaštvo, ker genocid ali nekaj. Med uzurpatorji muzeja je bil namreč tudi nek kvazi slovenski študentski ferajn. Katerega člani sicer najraje paradirajo z jugo-komunističnimi fanami. In zdaj bi menda moralo vesoljno slovenstvo te jugonostalgike podpirati in jih slaviti; zaradi domoljubja in to. To zahtevajo taisti levaki, ki v Sloveniji najglasneje podpirajo multikulti. Ki bi dali takoj državljanstvo vsakemu zapečencu, ki zatava preko meje mile nam domovine. Ki slovenske tradicije po tekočem traku sramotijo kot ruralne, zaostale, katolibanske.

Seveda so levičarji kot ponavadi polni sranja in hinavščine. Koroške Slovence podpirajo zgolj zato, ker le-ti v veliki večini volijo leve stranke. Sicer pa levičarjem, slovenskim in tudi onim čez mejo, za koroške Slovence na splošno dol visi. Poglejmo malo zgodovinske številke. Ob anšlusu leta 1938 so naciji našteli 43 tisoč koroških Slovencev. Ob propadu rajha jih je bilo 42 tisoč. Tri četrt tistih manjkajočih je padlo v vermahtu na ruski fronti. Potem so tri desetletja in pol v enem kosu vladali koroški levičarji in število koroških Slovencev je strmoglavilo na 16 tisoč. Sledilo je poldrugo desetletje desne vladavine na Koroškem in število Slovencev je, Haiderju navkljub, ostalo približno isto. Potem pa so vladavino spet prevzeli levičarji in število Slovencev se je spet zmanjšalo na trenutnih dvanajst tisoč, nekaj sto gor ali dol. Te številke torej nazorno kažejo, da so levičarji največja poguba za Slovence …