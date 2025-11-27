Kaj ostane od države, ki pozabi na svoje ljudi?

Piše: Dominik Štrakl

V politiki bi moralo biti eno načelo samoumevno: da so vse odločitve, domače ali evropske, usmerjene najprej v dobro lastne države in njenih državljanov.

Toda današnja leva politična elita deluje prav nasprotno. Tam, kjer bi morala stati nacionalna odgovornost, raste ideološka slepota. Meje so praktično odprte, nezakonite migracije postajajo stalnica, javna stanovanja pa se gradijo za tujce, medtem ko mlade slovenske družine ostajajo brez doma. Država, namesto bi skrbela za lastno družbeno in kulturno identiteto, vsiljuje projekte, ki pod krinko »napredka« razkrajajo zdravo pamet in skupnostne vrednote.

Slovenija še nikoli ni imela toliko davkov, tolikšnih bremen za podjetnike in hkrati toliko privilegijev za tiste, ki k skupnosti ne prispevajo nič. Kolega, manjši podjetnik, mi je pred dnevi potožil, da se je strošek na delavca povečal za 300 evrov, zdaj pa mora enako božičnico dati nekomu, ki je več kot leto dni na bolniški. To je posmeh pridnim ljudem, ki v tej državi ustvarjajo.

V zdravstvu je situacija še bolj absurdna. Namesto da bi reševali sistem, ki razpada, so čakalne dobe še daljše kot prej. Leva elita nam raje ponuja evtanazijo. Ne skrbi za življenje, temveč obvoz za lastno nesposobnost.

Enako je pri varnosti. Kdor je opozarjal na romsko problematiko, je bil obtožen »diskriminacije«, medtem ko država ne poskrbi, da zakoni veljajo za vse enako. In medtem ko slovenske družine z bolnimi otroki zbirajo pomoč prek SMS-sporočil in z organizacijo koncertov, vlada brez težav najde 1,2 milijona za Hamas v Palestini. To je le nekaj primerov, ki niso naključni. To je posledica politike, ki Slovence in pridne ljudi sistematično postavlja na drugo mesto.

Takšno katastrofalno politiko moramo na volitvah poslati na smetišče in izbrati politiko, ki stoji na strani tistih, ki delajo, plačujejo davke in vzdržujejo to družbo. Slovenija ne potrebuje več ideoloških eksperimentov in zablod levice, temveč politiko, ki bo branila našo identiteto, varnost, delo, družine in prihodnost.

Čas je za politiko, kjer bo najprej Slovenija, najprej Slovenci in šele potem vse drugo.