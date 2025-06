Kaj je še ostalo od demokracije?

Piše: Dominik Štrakl

V Sloveniji se vse bolj uveljavlja tiha, a učinkovita oblika avtoritarizma. Ni več tankov na ulicah, zdaj je dovolj gumb v parlamentu, da opozicijskemu poslancu vzameš besedo. Dovolj je nadzorovan naslov na medijskem portalu, da oblikuješ javno mnenje. Dovolj je, da mediji ne poročajo in resnica izgine.

Tako se danes dela politika. Ne z argumenti, ampak s cenzuro. Ne z dialogom, ampak z utišanjem.

Nedavni referendum je bil jasen primer. Oblast se ga je bala. Ne zaradi vprašanja narodu, ampak zaradi njegovega odgovora. Ljudje so povedali, da imajo dovolj. Zato so vladajoči raje pozivali k bojkotu. Ne sodelujte. Ne mislite. Ne odločajte. To je očitno nova filozofija demokracije po meri levice.

A poziv k bojkotu referenduma je bil samo simptom. Problem je sistematično dušenje resnice.

Ko ljudem vzameš pravico do objektivnega obveščanja, jim vzameš tudi možnost, da svobodno oblikujejo politično voljo. Če ne poznaš dejstev, tvoj glas na volitvah ni izraz svobode, je posledica manipulacije.

Ne gre za naključje, gre za strategijo. Pod krinko »naprednih« idej razkrajajo gospodarstvo. Pod krinko »strpnosti« rušijo varnost. Pod krinko »enakosti« brišejo narodne, družinske in biološke temelje.

Največjo grožnjo za levico v Sloveniji predstavlja nekaj drugega: ljudje, ki si upajo povedati resnico. Zato se z vsemi sredstvi borijo proti vsakemu, ki ne misli tako kot oni. In zato tako silovito udrihajo po SDS.

Ker mi ne molčimo. Ker mi ne prestopamo rdečih črt. Ker mi ostajamo tam, kjer je domovina, resnica in zdrava pamet.

SDS je danes zadnja politična trdnjava, kjer svoboda govora, spoštovanje do naroda in zdrava pamet še vedno nekaj pomenijo.

In dokler bomo tukaj, resnica ne bo utihnila.