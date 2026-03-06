Hinavskih boljševikov se moramo znebiti

Piše: Bogdan Sajovic

Pred nekaj dnevi so Američani treščili bombo na glavo iranskemu samodržcu Aliju Hameneju in ga, če gre verjeti cmeravemu napovedovalcu teheranske televizije, poslali k 72 devicam ali nekaj takšnega. Kul.

Ameriško operacijo so njeni zavezniki pozdravili, nekateri bolj navdušeno, nekateri manj, denimo levičarske vlade Velike Britanije, Avstralije in Kanade.

Slovenska boljševiška vlada je seveda spet izjema. Nekateri člani vlade so se bolj zakrito in zavito, drugi, denimo mesečnik iz Levice, pa kar odkrito praktično postavili na stran teheranskega režima. Spomnimo, na lastno željo, potrjeno na referendumu, smo se odločili za zavezništvo Nato in s tem za ZDA. Ni nam treba vsake njihove akcije pozdravljati s fanfarami, a dokler smo zavezniki, jim pač moramo vsaj molče stati ob strani.

Seveda pa so slovenski boljševiki prvovrstni hinavci, kar ne preseneča, saj so se učili od svojega idola Titeja. Ta je imel polno gofljo svetovne komunistične revolucije, a se je brez zadržkov odkotalil na proslavo ob 2500-letnici iranske monarhije. V razkošni palači ob Kaspijskem morju se je veselo basal s kaviarjem, si polnil žepe z gostiteljevimi razkošnimi darili in mu je »dol viselo« za komuniste, ki so čemeli v šahovih ječah.

Brozovi ponosni nasledniki so iste sorte hinavci. Polne goflje imajo progresivnosti, sočutja, feminizma, pa vendar niso niti muksnili, ko je režim ajatol zatiral iranske ženske, pomoril desettisoče protestnikov, ob množičnih usmrtitvah in neštetih dokazanih primerih mučenj nasprotnikov režima. Ne, zaskrbljeni so postali šele tedaj, ko so jih ajatole začeli dobivati po grbi. Isti ajatole, ki so s pomočjo slovenskih boljševikov izigravali mednarodne sankcije in prali krvave milijarde preko slovenskih bank.

Seveda naši zavezniki niso bedaki in Slovenija se pod vlado boljševikov spreminja v parijo zahodnega zavezništva. Zato je nujno, da se na volitvah znebimo hinavskih boljševikov, si povrnemo zaupanje pri zaveznikih ter se izognemo posledicam, ki doletijo hinavce …